پرداخت زكات زمينه را براي نهادينه كردن عدالت در جامعه فراهم مي كند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی بعد از ظهر یکشنبه در همایش هم اندیشی و تشویق فعالان عرصه زکات استان كردستان اظهار داشت:‌ پرداخت زکات در دو بعد مالی و معنوی نتیجه بخش است که بعد مالی آن در تغییر حوزه های مختلف جامعه از جمله اقتصاد، سیاست، رفاه و فرهنگ جوامع موثر است.

وی بخش معنوی آن را مربوط به آخرت دانست و افزود: پرداخت زکات در جنبه های مختلف متفاوت است همان گونه که مال و ثروت افراد دارای زکات است هر چیز دیگری زکات خاص خود را دارد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان عدم پرداخت زکات را باعث بروز مشکلاتی برای جوامع اسلامی دانست و بیان کرد: زکات در ردیف نماز و امر به معروف و نهی از منکر است و وجوب آن نیز برای افراد به مراتب نزدیک به این دو قرار دارد.

حجت الاسلام حسيني شاهرودی زکات را در رفع مشکلات جامعه و گشایش گره مسلمانان موثر دانست و یادآور شد:‌ زکات جمع آوری شده در حوزه مالی علاوه بر کمک به مردم باید کمک دولت در بخش فرهنگی به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: استفاده از زکات در ساخت پروژه های فرهنگی و مساجد لازم است چرا که ترویج دین و امور فرهنگی هر جامعه در تقویت باورهای دینی مردم آن موثر است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزایش پرداخت زکات را در افزایش ساخت و سازهای دینی و علمی موثر دانست و گفت:‌ تعالی امور الهی و محقق شدن این امور واجب در جامعه در ترویج هر چه بهتر دین در حوزه های علمیه و مراکز دینی موثر است.

حجت الاسلام حسيني شاهرودی پرداخت اعتبارات ویژه به پرداخت کنندگان زکات از سوی دولت را لازم دانست و اظهار داشت:‌ زکات به عنوان یک پدیده و مساله مهم اجتماعی سبب اجابت و گشایش و برکت در جامعه می شود.

وی با بیان اینکه کمیته امداد در مرکز انجام امور خیر کشور و هر استان قرار دارد، افزود:‌ به یاری خداوند در کردستان شاهد روند رو به رشد زکات هستیم و‌ این روحیه خیرخواهی در بین مردم کردستان یک امتیاز والا و پیروی از یک امر الهی مقدس است که استان را برتر و درخشان در این حوزه کرده است.

گفتنی است در پایان همایش هم اندیشی و تشویق فعالان در عرصه زکات استان كردستان از 20 از مبلغان و فعالان این عرصه تجلیل به عمل آمد.