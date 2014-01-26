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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۲۳

محسني:

922 سالمند تحت پوشش كميته امداد بابلسر هستند

922 سالمند تحت پوشش كميته امداد بابلسر هستند

بابلسر - خبرگزاري مهر: مدير كميته امداد بابلسر با بیان اینکه حدود 922 زن و مرد سالمند زیر پوشش کمیته امداد این شهرستان هستند بیان داشت:از این تعداد حدود 150 نفر در دوره آموزشی شرکت کردند.

سیدحسن محسنی معلم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تکریم سالمندان، تلاش در جهت استیفای حقوق آنان و تأمین رفاه و آسایش آنها یک تکلیفی الهی است اظهار داشت: تکریم سالمندان ریشه در تعالیم اسلامی داشته و ما نیز در این خصوص وظایف مهمی بر عهده داریم که لازم است آن را به درستی انجام دهیم.

وی از برگزاری دوره های آموزشی مددجویان همزمان با سراسر کشور در بابلسر خبر داد و گفت: در این دوره های آموزشی به بهداشت روانی سالمند، روشهای تقویت حافظه در سالمند،اصول مراقبت توبه و استغفار،نقش ایمان و توکل در سلامت روان، آشنایی به بیماری های رایج در سالمندان و راههای پیشگیری از آن توجه می شود.

محسنی با اعلام اینکه برای این دوره‌های آموزشی حدود 30 میلیون ریال برآورد هزینه شده است گفت:در پایان این دوره به افراد شرکت‌کننده در قالب سبد کالا به مبلغ 20 هزار تومان اهدا می‌شود.

کد مطلب 2222083

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