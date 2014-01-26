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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۰۲

بوناچیچ:

چمن ورزشگاه تیم مس را زمین گیر کرد/ انتظارم از بازیکنان بیشتر بود

چمن ورزشگاه تیم مس را زمین گیر کرد/ انتظارم از بازیکنان بیشتر بود

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی مس کرمان گفت: تلاشمان برای پیروزی در این دیدار کافی نبود و از بازیکنان انتظار بیشتری داشتم.

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ عصر یکشنبه بعد از اولین شکستش در نخستین دیداری که هدایت نارنجی پوشان را برعهده داشت در میان اصحاب رسانه اظهار داشت: به تیم نفت تهران بابت این برد تبریک می گویم، نفت در این بازی از استحکام بیشتری برخوردار بود و توانست پیروز میدان شود.

لوکا در ادامه اذعان داشت: با توجه به زمین خراب موقعیت مناسبی روی دروازه حریف ایجاد نکردیم.

وی در ادامه افزود: از بازیکنان مس کرمان انتظار بیشتری داشتم شاید این کیفیت پایین به دلیل ترس و استرس است و شاید هم سطح آنها این است.

بوناچیچ  در ادامه یاد آور شد: در نیمه اول برتری نسبت به حریف داشتیم ولی تلاشمان برای پیروزی کافی نبود.

تا آخرین لحظه می جنگم/از آمدن به مس کرمان پشیمان نیستم

وی در پاسخ به این سوال که آیا پشیمان نیست که به کرمان آماده است، گفت: به هیچ وجه پشیمان نیستم و تا آخرین لحظه می جنگم و شاید تسلیم شدن راحت ترین کار ممکن است ولی من تا پایان با قدرت کار می کنم.

سرمربی مس کرمان تاکید کرد: باید به این واقعیت پی ببریم که از امروز باید سعی و تلاشمان را بیشتر کنیم بسیار بیشتر از الان، تا به موفقیت برسیم.

بوناچیچ در خصوص استفاده نکردن از هادی تامینی افزود: تامینی دو سه روز مصدوم بوده و آمادگی صد در صد  نداشت و ما به بازیکنانی نیاز داریم که آمادگی بالایی داشته باشند.

این زمین در حد و اندازه لیگ برتر نیست

بوناچیچ در ادامه باز هم به انتقاد از چمن استادیوم باهنر پرداخت و گفت: یکی از عواملی که تیم خوب بازی نمی کند زمین خراب است و به نظرم این زمین در حد لیگ برتر نیست و نمی توانیم توپ را روی زمین به گردش درآوریم.

لوکا بوناچیچ در پایان افزود: حتما در بازی های آینده بهتر می شویم و مصدومان به تیم اضافه می شوند و در بازی بعد مقابل استقلال نوبت برد مس کرمان است.

مس کرمان با یک گل مغلوب نفت تهران شد و با 16 امتیاز در قعر جدول باقی ماند تا بیش از پیش خطر سقوط را حس کند.
 

کد مطلب 2222084

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