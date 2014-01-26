باشگاه راه آهن برای دیدار با پرسپولیس مزایده گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه سورینت‌، باشگاه راه‌آهن در نظر دارد در مزایده‌ای برای دیدار حساس مقابل تیم پرسپولیس جذب اسپانسر کند. در متن این مزایده آمده است: « باشگاه راه آهن سورینت با سابقه 76 سال در فوتبال ایران (لیگ برتر) در راستای فعالیت های تجاری باشگاه و توسعه نام تجاری (برند) شرکت ها اقدام به برگزاری مزایده اسپانسرگیری برای مسابقه (پرسپولیس – راه آهن سورینت) در هفته 29 لیگ برتر فصل سیزدهم از سری مسابقات جام خلیج فارس نموده است.



خدمات قابل ارائه برای مزایده در تاریخ 7/11/92 با مبلغ پایه 1.200.000.000ریال به شرح زیر می باشد. لذا خواهشمند است در صورت تمایل حداکثر تا تاریخ 30/11/92 از طریق شماره نمابر 89731111 و یا به منظور اخذ اطلاعات با مدیر اقتصادی و بازاریابی به شماره تلفن 89730000 و همراه 09126339609(آقای مهندس حبیبی) تماس حاصل فرمایید.

باشگاه راه آهن در حالی برای دیدار با پرسپولیس مزایده جذب اسپانسر گذاشته که بابک زنجانی مالک این باشگاه به دلیل برخی مشکلات اقتصادی بازداشت شد تا این باشگاه هم با مشکلات مالی مواجه شود.

