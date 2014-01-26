کاهش چشمگیر جرائم در کهگیلویه و بویراحمد/ افزایش 76درصدی مطالبه مهریه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی جمادی بعدازظهر یکشنبه در نشست ستاد پیشگیری از جرائم استان گفت: طی 10 ماه گذشته 28 هزار پرونده وارد دادسراهای استان شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد افزایش داشته است.

وی افزود: همچنین در10 ماه اخیر ورودی پرونده های دادگاههای استان35 هزار مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است.

جمادی اظهار داشت: در سال جاری چهار هزار و 900 پرونده ضرب و جرح عمدی در محاکم قضایی تشکیل شده که نسبت به سال گذشته، پنج درصد کاهش داشته است.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تعداد پرونده های اخلال در نظم و آسایش هم 737 مورد بوده که این جرم نیز چهار درصد کاهش یافته است.

جمادی همچنین از افزایش 14درصدی توهین به اشخاص خبرداد و اظهار داشت: در سال جاری استعمال مواد مخدر دو درصد کاهش یافته است.

افزایش 76درصدی مطالبه مهریه

وی در خصوص دعاوی مطرح شده در حوزه های قضایی استان گفت: مطالبه مهریه 76 درصد افزایش و طلاق توافقی پنج درصد کاهش داشته است.

جمادی همچنین گفت: تصادفات رانندگی در صدر جرائم غیر عمد این استان است.

رئیس شورای قضایی استان افزود: در سال جاری یک هزار 775 پرونده در این زمینه در محاکم قضایی تشکیل شده است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان نیز در این نشست گفت: 43درصد جرایم استان جرائم خرد هستند.

سرهنگ مهدی انصاری افزود: در سال جاری جرایم خشن و سرقت های مسلحانه 24 درصد کاهش، قتل 13درصد کاهش و همچنین کشفیات مواد مخدر 29درصد افزایش یافته است.