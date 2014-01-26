به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلیری عصر یکشنبه در نشست هماهنگی برنامه های فرهنگی ورزشی دهه فجر در سالن اجتماعات اداره ورزش وجوانان نکا با اشاره به نقش ورزشکاران درپیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: جامعه ورزش به همراه مردم ودیگر اقشار جامعه در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نقش اساسی را ایفا کردند.



وی استفاده از ظرفیت و پتانسیل های ورزشی نخبگان ورزشی را جز عوامل پیشرفت وموفقیت در جامعه ورزشی برشمرد وهمچنین افزود: دهه فجر انقلاب اسلامی بهترین فرصت وموقعیت برای تجدید میثاق باآرمان‌های انقلاب وامام راحل در قالب برنامه‌های فرهنگی و ورزشی به نسل جوان جامعه است.



مسئول کمیته ورزش و جوانان ستاد دهه فجر شهرستان نکا بیان کرد:در همین راستا و برای آشنایی بیشتر جوانان با انقلاب اسلامی و به مناسبت سی وپنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بیش از35رویداد وبرنامه فرهنگی ورزشی ویژه ایام الله دهه فجر در شهرستان نکا برگزار خواهد شد.



دلیری با اشاره به برنامه های مصور وتدارک دیده شده برای دهه فجر 92تصریح کرد:جشنواره های فرهنگی ورزشی ومسابقات متعددی برای پاسداشت این ایام تدارک دیده شد که می تواند میدانی برای نمایش استعدادهای ورزشی ورزشکاران در رده های سنی مختلف باشد.



رئیس اداره ورزش وجوانان نکا با اشاره به برنامه های اجرایی در دهه فجر ادامه داد:عطرافشانی گلزار شهدا،اجرای جشنواره بازی های بومی ومحلی،برگزاری مسابقات چهار جانبه (فوتسال ،فوتبال،تیراندازی ،طناب کشی ،والیبال،تنیس روی میز ) برگزاری مسابقه دو میدانی ویژه نونهالان و نوجوانان، دیدار با خانواده شهدای ورزشکار ، حضور ورزشکاران راهپیمایی 22 بهمن ،حضور سازمان یافته ورزشکاران در نماز جمعه مهمترین برنامه‌های کمیته ورزش و جوانان شهرستان نکا در دهه مبارک فجر خواهد بود.



وی همچنین همایش بزرگ ورزشکاران وتجلیل از نخبگان ورزشی از مهمترین وشاخص ترین برنامه های این ایام دانست.



دلیری آخرین برنامه فرهنگی در نظر گرفته شده را حضور گسترده ورزشکاران نکا در راهپیمایی روز 22 بهمن با هدف تجدید میثاق با امام راحل وشهدای انقلاب برشمرد.



دلیری برنامه ریزی مفیدتر ومناسب تر وبرگزاری هرچه باشکوهتر جشنواره فجر 92را در نکا خواستار شد.



گفتنی است این نشست با هدف هماهنگی بیشتر ارگانهای مرتبط وهئیت های ورزشی شهرستان برگزار شد.