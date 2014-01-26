راهیان کرمانشاه مقابل نفت مسجد سلیمان صاحب برتری شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال راهیان کرمانشاه عصر امروز در آغاز هفته هفدهم لیگ دست اول فوتبال باشگاه های کشور پذیرای نفت مسجد سلیمان بود و توانست با یک گل این تیم را شکست دهد.

تنها گل این دیدار در نیمه دوم و ذر دقیقه 52 توسط وحید امانی برای تیم راهیان به ثمر رسید و این تیم را صاحب سه امتیاز این دیدار خانگی کرد.

راهیان در این دیدار بسیار خوب و منطقی بازی کرد و توانست با کنترل فشار حریف در دقایقی از بازی به یک برد بسیار ارزشمند دست یابد و به وضعیت خود در جدول سر وسامان داد.

نماینده کرمانشاه با این برد 31 امتیازی شد و با یک پله صعود به مکان ششم جدول رسید، نفت مسجد سلیمان نیز که پیش از این 24 امتیاز داشت، در مکان سوم جدول باقی ماند.

هفته هجدهم این رقابت ها یکشنبه 13 بهمن برگزار خواهد شد و تیم راهیان در این روز مهمان آلومینیوم هرمزگان تیم یازدهم جدول خواهد بود.