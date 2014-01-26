16 ميليارد ريال زكات در شهرستان سنندج جمع آوري شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل بعد از ظهر یکشنبه در چهارمین همایش هم اندیشی و تشویق فعالان عرصه زکات استان كردستان اظهار داشت: 13 میلیارد و 357 ميليون ريال زکات جمع آوری شده از محل زکات غلات بوده است.

وی با بیان این مطلب که شهرستان سنندج 70 هزار هکتار زمین زیر کشت دارد که 10 هزار هكتار آن باغات است، افزود: خوشبختانه شهرستان سنندج امسال نسبت به سنوات گذشته در بحث زکات 80 درصد پیشرفت داشته است و در جایگاه دوم قرار دارد.

فرماندار شهرستان سنندج بیان کرد: خوشبختانه با تلاش مبلغین و فعالان عرصه زکات از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 16 میلیارد و 269 میلیون ریال زکات در سطح شهرستان سنندج جمع‌آوری شده است.

میرزایی اصل یادآور شد: 13 میلیارد 357 میلیون ریال زکات غلات، دو میلیارد و 939 میلیون ريال زکات فطریه ، 610 میلیون ریال در جشن عاطفه ‌ها، چهار میلیارد و 15 میلیون ريال کمک‌ های مردمی در عید قربان، پنج میلیارد ریال احسان زائر و 33 میلیارد و 257 میلیون ریال از طریق صنادیق صدقه در سطح این شهرستان جمع ‌آوری شده است.

وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر در بیش از 172 شهر و روستای این شهرستان زکات جمع آوری می شود، ادامه داد: 13 روحانی به منظور ترویج و نهادینه کردن فرهنگ پرداخت زکات در این شهرستان فعالیت دارند.

فرماندار شهرستان سنندج گفت:44 پروژه عمرانی شامل مسجد، خانه عالم، غسالخانه و کتابخانه از محل جمع آوری زکات در سطح شهرستان راه اندازی شده است.

میرزایی اصل با اشاره به این مطلب که با نگاه گذارا و اجمالی به آیات قرآن کریم می توان به جایگاه و اهمیت زکات در دین مبین اسلام پی برد، بیان کرد: پرداخت زکات جزء اصل دین است و یکی از دستورات دین مبین اسلام است.

وی یادآور شد: پیوند اجتماعی ما اسلامی و انسانی است و باید تمامی مومنین نسبت به احساس مسئولیت داشته باشیم تا برادری و اخوت در جامعه حاکم شود.

فرماندار شهرستان سنندج ادامه داد: جامعه ای اسلامی جامعه ای است که غنی و فقیر در کنار یکدیگر قرار گیرند و به هم یاری برسانند.

میرزایی اصل گفت: ضبح 441 راس گوسفند در عید قربان و توزیع آن در بین نیازمندان نشان از حس نوع دوستی و دین مداری این شهرستان است.

گفتنی است در پایان همایش هم اندیشی و تشویق فعالان در عرصه زکات از 20 از مبلغان و فعالان این عرصه تجلیل به عمل آمد.

بیش از 122 میلیارد ریال زکات در کردستان جمع آوري شده است

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان گفت: خوشبختانه در سال جاری بیش از 122 میلیارد ریال زکات در کردستان جمع آوري شده است.

قنبر موسی نژاد در ادامه اظهار داشت: با توجه به عنایت ویژه مسئولان و مردم خیر خواه در استان شاهد رشد چشم گیر پرداخت زکات بوده ایم.

وی با اشاره به این مطلب که کردستان جایگاه دوم کشوری را در پرداخت زکات دارد، افزود: هدف اصلی شورای زکات ساماندهی و نهادینه نمودن این فریضه الهی است و اولویت هزینه کرد زکات در رفع نیاز فقرا و محرومین است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان بیان کرد: اساسا زکات برای جبران کمبودهای افراد جامعه و پر کردن شکاف های عمیق طبقاتی و به وجود آوردن رفاه و آسایش هر چه بیشتر افراد جامعه است.

موسی نژاد یادآور شد: زکات معتبرترین ضامن برای حفظ آزادی، استقلال و ثبات سیاسی و اقتصادی ملت است و به یاری خداوند ایران اسلامی در پرداخت زکات یکی از کشورهای سرآمد است.

وی ادامه داد: احداث 20 واحد مسکونی، کمک تحصیلی به 100 دانش آموز بی بضاعت، کمک به 30 بیمار از محل جمع آوری زکات از جمله اقدامات ای است که در راستای محرومیت زدایی انجام شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان گفت: 122 میلیارد ریال زکاتی که در کردستان جمع آوری شده است کمتر از 10 درصد زکاتی است که مردم کردستان باید پرداخت کنند و انتظار می رود با حمایت بیشتر مردم و مسئولان زمینه برای تحقق اهداف کمیته امداد فراهم شود.

موسی نژاد اظهار داشت: زکاتی که در هر محل جمع آوری می شود باید در همان محل هزینه شود و به یاری خداوند متعال این امر تا کنون در سطح استان کردستان تحقق یافته است.

وی افزود: در حال حاضر 150 درصد جمع آوری زکات در کردستان تحقق یافته و انتظار می رود با کمک مردم خیرخواه کردستان این روند همچنان ادامه داشته باشد.