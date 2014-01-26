زلزله مرکز سیستان و بلوچستان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای مقارن ساعت 15 و 14 دقیقه و 42 ثانیه ظهر یکشنبه به بزرگی سه و هفت دهم ریشتر منطقه سرجنگل واقع در مرکز سیستان و بلوچستان را به لرزه درآورد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان در این رابطه گفت: خوشبختانه زمین لرزه به وقوع پیوسته در این منطقه هیچ خسارتی در بر نداشته است.

رضا اربابی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این زمین لرزه در عمق 25 کیلومتری و در فاصله های 23 کیلومتری سرجنگل و 96 کیلومتری شهر زاهدان به وقوع پیوست که هیچ خسارتی از این بابت گزارش نشده است.

وی ابراز داشت: بنا بر گزارش مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض 28و 76 شمالی و طول 60و 33 شرقی به وقوع پیوست.