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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۰۶

ظهر امروز/

زلزله مرکز سیستان و بلوچستان را لرزاند

زلزله مرکز سیستان و بلوچستان را لرزاند

زاهدان - خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای به بزرگی مقیاس 3.7 ریشتر منطقه سرجنگل در محدوده شهر زاهدان را به لرزه درآورد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای مقارن ساعت 15 و 14 دقیقه و 42 ثانیه ظهر یکشنبه به بزرگی سه و هفت دهم ریشتر منطقه سرجنگل واقع در مرکز سیستان و بلوچستان را به لرزه درآورد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان در این رابطه گفت: خوشبختانه زمین لرزه به وقوع پیوسته در این منطقه هیچ خسارتی در بر نداشته است.

رضا اربابی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این زمین لرزه در عمق 25 کیلومتری و در فاصله های 23 کیلومتری سرجنگل و 96 کیلومتری شهر زاهدان به وقوع پیوست که هیچ خسارتی از این بابت گزارش نشده است.

وی ابراز داشت: بنا بر گزارش مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض 28و 76 شمالی و طول 60و 33 شرقی به وقوع پیوست.

کد مطلب 2222096

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