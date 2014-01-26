لوح تقدیر و تندیس مسئول نقدپذیر کشور به شهردار اردبیل اهداء شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان انتقاد پذیر کشور طبق گزارشات منتشر شده در خبرگزاری مهر و در راستای اجرای طرح تکریم نقد و نقد پذیری با عنوان "جایزه شهید بهشتی" از سوی خبرگزاری مهر معرفی و تندیس این عنوان به مسئولان کشور و منتخبین در استان ها اهداء می شود.

در این طرح که از سوی خبرگزاری مهر و طی سال گذشته اجرا شد، 15 مدیر استانی به عنوان مسئولان نقدپذیر کشور انتخاب شدند که شهردار اردبیل به عنوان یکی از منتخبین این طرح معرفی شد.

نقدپذیری مدیران با مولفه هایی همچون تساهل در شنیدن نقد و عدم مقابله منفی، برخورد شفاف با نقد و ارائه پاسخ مناسب، اتخاذ رویکرد اصلاح گرایانه نسبت به نقد و ارزش گذاری به نقد و منتقد بررسی شده بود.

براین اساس طی مراسمی که بعد از ظهر یکشنبه در ساختمان شهرداری اردبیل برگزار شد، سرپرست خبرگزاری مهر در استان اردبیل جایزه ویژه و لوح تقدیر طرح مسئول نقدپذیر کشور را به شهردار اردبیل اهداء کرد.

در این مراسم شهردار اردبیل انتقادپذیری از مهمترین اصول مدیریتی دانست و تاکید کرد که عدم قبول نقد در واقع عدم درک واقعیات در جامعه بوده و این می تواند تمام اقدامات یک مسئول را به چالش بکشد.

صدیف بدری با بیان اینکه ترویج فضای نقد در جامعه از مهمترین ارکان رسانه‌ها و مطبوعات است، افزود: هرگونه مقابله با تقویت فضای نقد در سطح مطبوعات و رسانه‌ها از سوی مسئولان و مدیران اجرایی مصداق عدم درک وظایف یک مدیر در نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و محکوم است.

وی رسانه‌ها و مطبوعات را به عنوان چشمان بیدار ملت ایران و رکن چهارم دموکراسی در جامعه دانست و تصریح کرد: بی تدبیری در قبال انجام وظیفه رسانه ها نشان دهنده عدم درک ارزش‌های اطلاع رسانی و بی توجهی به افکار عمومی است.

شهردار اردبیل با بیان اینکه رسانه ها می توانند کاستی ها را تبدیل به قدرت و نقاط ضعف را به نقاط مثبت تبدیل کنند، یادآور شد: رسانه ها باید در راستای توسعه و پیشرفت جامعه و ایجاد روحیه امید در مردم گام بردارند و در این مسیر نقد از مدیران و مسئولان باید پذرفته شود.

وی نقد را جدا از تخریب برشمرد و با تاکید بر اینکه تخریب کار رسانه متعهد نیست، ادامه داد: البته مدیران نیز باید قدرت تحمل و پذیرش انتقاد خود را افزایش دهند تا شاهد توسعه براساس اصلاح ضعف ها و کاستی ها بود.

بدری نقدپذیری را در راستای دستیابی به توسعه مدنی از ملزومات استنان و کشور برشمرد و تاکید کرد افرادی که مغایر با این اصول گام برمی دارند باید نسبت به افزایش سطح اطلاعات خود اقدام کنند.

وی همچنین خبرگزاری مهر را رسانه ای متعهد، دلسوز و مقید به آرمان ها و ارزش ها دانست و عنوان کرد: نقد و انتقاد بر پایه اصول اخلاقی و کارشناسی از ویژگی های این رسانه بوده که در بلند مدت می تواند باعث ایجاد تاثیرات مثبت در ارتباط دوسویه رسانه ها و دستگاه های اجرایی باشد.

سرپرست خبرگزاری مهر در استان اردبیل نیز در این مراسم شهرداری اردبیل را مجموعه ای با فعالیت های گسترده و مرتبط با تک تک افراد جامعه عنوان کرد و یادآور شد که تمام فعالیت های این نهاد خدماتی به دلیل ارتباط مستمر زیر ذره بین رسانه بوده و به همین دلیل انتقادات از این مجموعه بیشتر از سایر دستگاه ها است.

محمد میرزایی ناطق انتقادات رسانه متعهد را عاملی برای رشد نقاط مثبت و کاهش ضعف ها برشمرد و افزود: البته بسیاری از مدیران این استان انتقادات و نقد علمی، تخصصی، کارشناسی توام با رعایت اخلاق حرفه ای را برنمی تابند که باید در این زمینه مدیران روحیه انتقاد پذیری خود را افزایش دهند.

وی تصریح کرد: بی شک عدم نقدپذیری بزرگترین نشانه برای ضعف مدیران و مسئولانی است که در راس امور قرار گرفته اند، بنابراین باید روحیه نقدپذیری در این مدیران ارتقاء یابد تا جنبه های مثبت یک نقد متعهد و دلسوز در مقابل تخریب و انتقاد جهت دار نمایان شود.

سرپرست خبرگزاری مهر در اردبیل در عین حال قلم را امانت بزرگ الهی در دست خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه عنوان کرد و بیان داشت: نباید این قلم ها برای مادیات و یا تخریب بکار گرفته شود.

وی انتخاب مسئول نقدپذیر کشور از سوی خبرگزاری مهر را حرکتی ارزشمند و ماندگار در راستای عمل به تعهد و رسالت و نیز ارج نهادن به مدیران نقدپذیر دانست و متذکر شد: تداوم این حرکت می تواند فرهنگ انتقاد پذیری را در بین مدیران و مسئولان استانی ترویج و توسعه دهد.

در پایان این مراسم لوح تقدیر و تندیس ویژه مسئول انتقادپذیر استان اردبیل و کشور "جایزه شهید بهشتی" از سوی خبرگزاری مهر به شهردار اردبیل اهداء شد.