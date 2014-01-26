به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جعفري عصر يكشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با بيان اينكه 61 طرح شبكه توزيع برق دهه فجر امسال بهره‌برداري مي‌شود، عنوان كرد: اهالي 47 روستاي از مزاياي اين پرو‍ژه ها بهره‌مند مي‌شوند.

وي اظهار داشت: اين طرح هاي شامل، اصللح و بهينه سازي تقويت شبكه، افزايش پايداري شبكه هاي تويع، رفع حريم و... است كه در شهرستان‌هاي مختلف استان از جمله ساريف جويبار، گلوگاه، فريدونكنار، مياندورد و... اجرايي مي شود.

وي ميزان اعتبار اجراي اين طرح ها را بيش از 22 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: در راستاي اجراي اين طرح‌ها، مقادير شبكه فشار متوسط و ضعيف، دستگاه پست و تابلوي توزيع احداث شده است.

جعفري، از صرفه جويي بيش از 40 مگاواتي برق در بخش صنايع خبر داد و همكاري صنايع استان را در طرح تعطيلات و تعميرات ايام پيك مفيد برشمرد.

مديرعامل شركت توزيع برق مازندران همچنين از پرداخت غيرحضوي 60 درصد ازقبوض برق خبر داد و گفت: 90 درصد مشتركان قبوض برق را بموقع پرداخت مي كنند.

جعفري همچنين با اشاره به اجراي طرح آموزش مديريت مصرف برق عنوان كرد: 65 هزار دانش آموز با همكاري هزار و 600 مربي راهكارهاي مديريت مصرف برق را فرا مي گيرند.

وي شمار مشتركان برق استان را بيش از يك ميليون و 127 هزار مشترك اعلام كرد.