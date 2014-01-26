شعارهای تماشاگران نامربوط بود/ تیم فجر در لیگ برتر خواهد ماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری عصر یکشنبه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و راه آهن سورینت در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر، در خصوص واکنش کادر فنی به اعتراض تماشاگران، گفت: به اعتقاد من اعتراض تماشاگران بی دلیل بود و اگر تا پایان بازی تحمل داشتند و سپس اعتراض خود را عنوان می کردند من هم این نوع اعتراض را قبول داشتم.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه بازیکنی که چند صد میلیونی دریافت می کند به چه حقی در مقابل اعتراض تماشاگری که برای دیدن بازی او پول پرداخت می کند واکنش نشان می دهد تصریح کرد: البته بازیکن در این زمان استرس دارد و تماشاگران نیز باید شرایط آنها را درک کنند.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز ادامه داد: بازی ما بسیار بد بود اما من به ادامه فعالیت این تیم در لیگ برتر امیدوارم و به طور حتم در بازی های آینده نتیجه مثبت خواهیم گرفت.

یاوری افزود: یک روز بسیار بد داشتیم و به غیر از یک بازیکن هیچکس خوب بازی نکرد اما این وضعیت در شرایطی بود که طی هفته گذشته بازیکنان از لحاظ روحی در شرایط بسیار مطلوب بودند.

وی تاکید کرد: مسئولین استان فارس کمکی به ما نکردند و ما هم توقعی نداریم اما هیئت فوتبال تمامی داشته های خود را در اختیار ما گذاشت.

تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با یک گل مغلوب راه آهن سورینت شد.