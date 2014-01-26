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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۴۶

نفت آبادان مغلوب سياه جامگان مشهد شد

نفت آبادان مغلوب سياه جامگان مشهد شد

مشهد - خبرگزاري مهر: مسابقه تيم هاي سياه جامگان و نفت آبادان كه عصر امروز در ورزشگاه تختي مشهد برگزار شد با نتيجه پر گل 4-2 به نفع تيم ميهمان پايان يافت تا شاگردان محمد رضا مهاجري ميهمانشان را با شكست بدرقه كرده باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه فوتبال تيم هاي سياه جامگان مشهد و نفت آبادان كه عصر امروز در ورزشگاه تختي مشهد برگزار شد با نتيجه پر گل 4-2 به نفع تيم ميهمان پايان يافت تا شاگردان رضا مهاجري با كسب سه امتياز كامل اين مسابقه ميهمانشان را با شكست بدرقه كرده باشند.

محمد رضا مهاجري در پايان اين مسابقه ضمن تقدير از بازي خوب شاگردانش گفت: ما امروز شاهد يك مسابقه خوب فوتبال بوديم و بچه هاي تيم ما يك بازي خوب و گروهي فوتبال را به نمايش گذاشتند و به نظر بنده حتي تيم ما مي توانست گل هاي بيشتري هم به ثمر برساند.

مسابقه تيم‌هاي سياه جامگان مشهد و نفت آبادان در چارچوب هفته هفدهم مسابقات فوتبال ليگ دسته يك كشور عصر امروز در ورزشگاه تختي مشهد برگزار شد كه در نهايت تيم ميهمان توانست با نتيجه پر گل 4-2 پيروز ميدان لقب بگيرد.

کد مطلب 2222101

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