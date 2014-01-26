پارك قائم محله قائمشهر راه اندازي مي شود/ بودجه 60 ميليارد توماني شهرداري

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی عصر يكشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان قائم شهر، به برنامه های دهه فجر شهرداری قائم شهر اشاره کرد و افزود: در ایام دهه فجر از زمان ورود حضرت امام به کشور، رژه حدود 50 تاکسی درون شهری از میدان امام به میدان طالقانی، تجلیل از رانندگان نمونه تاکسی های درون شهری، برگزاری همایش شادی و پیامدهای اجتماعی، برای اولین بار تجلیل از قشر زحمت کش مدیریت شهری، رفتگران شهرستان، مراسم نور افشانی از برنامه های شهرداری می باشد.

این مسئول از دیگر برنامه های دهه فجر، بهسازی پارک سید محله به مساحت 2500 متر مربع با هزینه بالغ بر 120 میلیون تومان با نصب وسایل بازی کودکان، وسایل بدنسازی، میز شطرنج، میز پینگ پنگ، نقاشی روی دیوار، که از نظر فضای سبز و روشنایی در حال اجراست و با توجه به شرایط آب و هوایی در دهه فجر سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی از بهره برداری فاز نخست تقاطع غیر همسطح الغدیر در کمربندی غربی خبرداد و گفت: هزینه اجرایی این پروژه 8 میلیارد تومان می باشد و تا این مرحله با 50 درصد چیشرفت فیزیکی در حال اجراست و فاز دوم آن هفته دولت سال آینده به بهره برداری می رسد.

شهردار قائم شهر به هزینه 3 میلیارد و 500 میلیون تومان برای پل و 7 میلیارد و 300 میلیون تومان برای غرامت و تسهیلات تاکنون برای احداث تقاطع غیر همسطح الغدیر اشاره کرد.

حسینی، احداث زیر گذر عبور اسکند کلا زیر نظر اداره کل راه و شهرسازی، زیر گذر افرا قلم جزء برنامه های راه آهن شمال و زیر گذر ترک محله توسط شهرداری در حال اجراست و تصریح کرد: زیر گذر ترک محله با هزینه بالغ بر 500 میلیون تومان در دهه فجر سال جاری به بهره برداری می رسد و 2 زری گذر دیگر بستگی به 2 ارگانی که زیرنظر آنهاست، دارد.

وی با اشاره به ترافیک و خطرات آن خیابان کارگر قائم شهر و برای روان سازی ترافیک باید بریدگی ها حذف و دور برگردان ایمن احداث شود، اذعان داشت: برای ساخت دور برگردان خیابان کارگر 60 میلیون هزینه شد و نخستین دوربرگردان در افراکتی خیابان کارگر در حال اجراست.

شهردار قائم شهر به کاشت 2 هزار اصله درخت نارنج، ساماندهی فضای سبز در سطح شهر قائم شهر اشاره کرد و افزود: پایانه گل و گیاه در ترک محله قائم شهر که گلهای مصرفی شهرداری، دستگاههای اجرایی و مدارس شهرستان را تامین می کند.

حسینی همچنین به زیبا سازی دیوارهای مدارس، خیابان های سطح شهر با سفال های برجسته، کاشی های شکسته و نصب نیمکت، رنگ آمیزی جداول اشاره کرد.

وی از تاسیس سازمان عمران، بهسازی و نوسازی در شهرداری را در دستور کار و در بودجه سال آینده لحاظ شده است، خبرداد.

شهردار قائم شهر با اشاره به اینکه در حوزه شهرسازی بدلیل تک هسته ای با مشکلاتی مواجه هستیم، اظهارداشت: برای رفع موانع و مشکلات در شهر باید برنامه ریزی برای تمرکز زدایی، چند هسته ای و چند مرکزی انجام شود.

حسینی حضور 3 مشاور برای ترافیک، بافت فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی در شهرداری برای مطالعه، بررسی و اجرای نهایی عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: باید برای جذب سرمایه گذار برای مرتفع کردن بخشی از مشکلات شهر در حال برنامه ریزی است.

شهردار قائم شهر با اشاره به افزایش تراکم در شهرستان، اذعان داشت: اینکه قائم شهر جزء متراکم ترین شهر در ایران است، درست نیست، برای متراکم بودن شهرستان از فرمول تراکم نسبت جمعیت به وسعت شهرستان را در نظر می گیرند.

حسینی بودجه شهرستان در سال گذشته را 28 میلیارد تومان و در سال جاری با توجه به حوزه فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و دیگر مباحث 60 میلیارد تومان پیش بینی و به شورا برای تصویب ارسال کرد.

شهردار قائم شهر با اشاره توجه جدی به تکریم ارباب رجوع و رضایتمندی شهروندان بعنوان یک اصل اسلامی است، گفت: برای رضایتمندی شهروندان در دو حوزه یک روز در هفته ملاقات مردمی و هر دو هفته یکبار نشست در یک محله و مسجد، برای مرتفع شدن مشکلات مردم شهرستان در دستور کاری گنجانده شده است.