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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۰:۲۴

دومین مسابقه لیگ فوتسال پخش مستقیم می‌شود

دومین مسابقه لیگ فوتسال پخش مستقیم می‌شود

یکی از مسابقات هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال روز جمعه این هفته به صورت زنده از شبکه ورزش پخش خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال دیدار تیم‌های گیتی پسند اصفهان و دبیری تبریز به صورت زنده از شبکه ورزش پخش شد. این اولین مسابقه لیگ بود که امسال از تلویزیون پخش می‌شد. روند پخش زنده مسابقات لیگ تا پایان این فصل ادامه دارد و این هفته هم یک مسابقه دیگر روی آنتن شبکه ورزش می‌رود.

سید رضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: ما در هفته نوزدهم لیگ فوتسال به شبکه ورزش دو بازی را برای پخش مستقیم پیشنهاد داده‌ایم که تا چند روز دیگر این مسابقه مشخص خواهد شد. قرار است تا یکی از دو مسابقه شهید منصوری با ملی حفاری یا ماهان تندیس قم با دبیری تبریز پخش شود که تا یکی، دو روز دیگر و پس از مشورت با شبکه ورزش و بررسی زیرساخت‌های پخش زنده، یکی از این دو مسابقه روی آنتن خواهد رفت.

هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال روز جمعه این هفته برگزار می‌شود.

کد مطلب 2222107

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