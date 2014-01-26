به گزارش خبرنگار مهر، استاد تمام مطالعات ایران شناسی دانشگاه ناپل ظهر یکشنبه در این نشست گفت: پادشاهان هخامنشی کتیبه‌های خود را به سه زبان حک می‌کردند.

پروفسور آدریانو روسی خاطرنشان کرد: پارسی باستان، عیلامی و بابلی انواع مختلف زبانی است که کتیبه ها حاوی آن بوده است.

متن کتیبه‌ها بنا به دستور دبیرخانه ایجاد می‌شد

این ایرانشناس ایتالیایی با اشاره به اینکه کتیبه‌ها از قبل آماده می شدند و پیش نویسی از آنها بر روی لوح‌های گلی آماده می‌شده، افزود: بعد از آن حکاک اصلی لوح بوده است.

پروفسور "روسی" عنوان کرد: در این میان از زمان دستور حک کتیبه تا به اجرا رسیدن ممکن است فردی که حکاکی می کرده، با سواد یا بی‌سواد بوده باشد که تشخیص این موضوع را سخت کرده است.

وی با اعلام اینکه فردی که به کارگران لوح ها را می داده باسواد بوده است، افزود: عاملیت سیاسی در نوشتن کتیبه ها نقش بازی می کرده از این رو دبیران نقش سیاسی داشته اند.

روسی خاطرنشان کرد: اشکالات دیکته‌ای به ما این کمک را می کند که متوجه شویم کاتب یا حکاک سواد داشته یا نداشته است، لذا شرایط زمانی را باید مد نظر قرار دهیم، چراکه در دوره جدید هم اشتباه تایپی امکان پذیر است.

این محقق و باستان شناس با اشاره به اینکه اشتباه در کتیبه‌ها بیشتر ظاهری بودند، عنوان کرد: اینها موارد نادری است که بیشتر در حک شکل علامت‌ها رخ داده است زیرا گویش های مختلف در دوره هخامنشی وجود داشته که شامل سه گونه گویش فارسی باستان بوده است.

وی ابراز داشت: با اینکه نظارت قابل توجهی بر روی تهیه کتیبه ها وجود داشته است، غلط ها بیشتر املایی بوده که ناشی از حک شدن حروفی است که بیشتر ظاهری می باشد که از اسامی معلوم شده است.

پروفسور روسی که به همراه گروهی از محققان دانشگاه ناپل و توسیکا ایتالیا به این منظور به شیراز سفر کرده اند، افزود: از آنجایی که خط میخی حاوی شکل های مشابه است ممکن است خاستگاه اشتباهات یاد شده این موضوع باشد.

وی در بخش دیگری از این نشست، عنوان کرد: از اوایل آغاز به خواندن کتیبه ها ارتباط بین مذهب و دین هخامنشیان مورد توجه بوده که هنوز هم ابهامات وجود دارد.

پروفسور روسی به دستاورد جدید در این زمینه اشاره کرد و گفت: بر اساس مطالعات دانشمند فرانسوی که بر روی کتاب اوستا صورت داده ترکیب نام پادشاهان هخامنشی بازتابی از اسم هایی است که در آن دوران بوده و بین آنها ارتباطی وجود داشته است.

در کتیبه های تخت جمشید اشاره غیر مستقیمی به شیراز شده است

دیگر پژوهشگر مطالعات دوره عیلامی که در این نشست حضور داشت نیز به موضوع نویی در خوانش تازه کتیبه های هخامنشی عنوان کرد: در کتیبه های تخت جمشید اشاره غیر مستقیمی به شیراز شده که به همین خاطر بین این شهر و تخت جمشید ارتباط وجود داشته که گواه این ادعا کلمه "شیرازیش" است که در کتیبه های تخت جمشید دیده می شود.

پروفسور جیان پیترو بازیلو از وجود دو نوع کتیبه در تخت جمشید خبر داد و گفت: بارو و شاهی کتیبه هایی است که در تخت جمشید وجود دارد که در بارو دستمزد کارگرها و امکانات در اختیار آنان ذکر شده و در کتیبه های شاهی درخواست هایی از اجرای نقوش و طرح ها آمده است.

وی اظهار داشت: در کتیبه ای که در کاخ خاشایار نیز یافت شد تکه های دیگری نیز پیداست که باید کشف شوند و در کنارهم گذاشته شود تا بفهمیم درون آن چیست.

در این نشست پروفسور روسی اعلام کرد: نتایج مطالعات پژوهشگران ایرانی و ایتالیایی با عنوان گروه "داریوش" در قالب دو کتاب از سوی بخش ایران شناسی دانشگاه ناپل منتشر شده که کتاب نخست حاوی متون مطالعاتی کتیبه های پادشاهی هخامنشی است و در جلد دوم این کتاب نیز افزون بر مستندنگاری تصویری کتیبه ها و بازخوانی مجدد آنها تخت جمشید و استقرارهای آن ارایه شده است.

وی اعلام کرد: در جلد نخست کتاب یادشده 32 تصویر حاوی جزییاتی از کتیبه های تخت جمشید قرار گرفته که پیشتر مورد توجه نبوده است.

این گروه از پژوهشگران ایتالیایی به همراه بخشی از محققان دانشگاه هنر شیراز فردا(دوشنبه 7 بهمن) بازدیدی از پارسه خواهند داشت.