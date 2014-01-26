افزایش ارزش تراکم مازاد پایه مالی در شورای شهر تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده شهرداری تهران در این جلسه با اشاره به میزان تورم در شهر تهران بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی بیان داشت: طی 10 سال گذشته یعنی از سال 81 تا 91 حدود 187 درصد تورم در شهر تهران داشتیم و ما اگر می خواستیم بر اساس نرخ تورم ارزش تراکم مجاز را بالا ببریم باید 120 درصد افزایش قیمت می دادیم. اما پیشنهاد شهرداری میانگین افزایش 50 درصدی است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه یکی از مخالفان پیشنهاد افزایش 50 درصدی بود. علیرضا دبیر در این خصوص گفت: ما نمایندگان منتخب مردم هستیم و مخالف این افزایش هستیم.

دبیر با تاکید بر اینکه ساختمان های پایین تر از محور انقلاب 180 درصد تراکم پایه رایگان دارند و ساختمان های بالاتر از محور انقلاب 120 درصد رایگان؛ خاطر نشان کرد: تا کنون ارزش گذاری تراکم بر اساس تفکیک تهران به چهار منطقه انجام می شد و این با عدالت شهری در تضاد بود. در حالی که در بررسی های انجام شده در کمیسیون، با همکاری کمیسیون شهرسازی و شهرداری تهران قیمت گذاری به تفکیک 164 بلوک انجام شده است.

وی اضافه کرد: همانطور که قیمت ملک در نقاط مختلف شهر تهران متفاوت است؛ ارزش تراکم مازاد پایه مالی هم در همه نقاط شهر یکسان نخواهد بود و این ارزش گذاری به منظور رعایت عدالت شهری بر اساس ارزش ملک در 164 بلوک پایتخت تعیین شده به طوری که صاحبان املاکی که در مناطق کم برخوردار قرار دارند هزینه کمتری برای افزایش تراکم ساختمان شان تا سقف مجاز تعیین شده بپردازند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه از سال 89 تا کنون ارزش تراکم مازاد پایه مالی در شهر تهران افزایش پیدا نکرده اظهار داشت: ارزش تراکم مازاد پایه مالی به گونه ای تغییر کرده که این قیمت در محله های کم برخوردار، حداکثر 17 درصد افزایش قیمت داشته باشند.

در این جلسه بعضی از اعضای شورای شهر با پیشنهاد شهرداری که افزایش 50 درصدی قیمت تراکم مجاز بود موافق بودند. اما رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید داشت این افزایش قیمت نباید بعد از چهار سال به طور ناگهانی اعمال شود. آن هم در شرایطی که طی 11 سال تنها 13 درصد افزایش قیمت تراکم ایجاد شده است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز با پیشنهاد شهرداری و افزایش قیمت ناگهانی مخالفت کرد و پیشنهاد داد اعضای شورای شهر با نظر کمیسیون موافقت کنند. در نهایت این طرح به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.

