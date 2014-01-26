26 شهرك و ناحيه صنعتي مازندران گازرساني شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلي وفايي ن‍‍ژاد عصر يكشنبه در بازديد از پروژه هاي گازرساني شهركهاي صنعتي استان با بيان اينكه استفاده از سوخت پاك سبب حفظ محيط زيست مي شود، تصريح كرد: چهار شهرك و ناحيه صنعتي استان از سوخت پاك بهره مند مي شوند.

وي با عنوان اينكه، گازرساني به شهركها و ناحيه صنعتي از اولويت مهم اين شركت است، بيان داشت: شهركهاي رستمكلا، بابلسر و نواحي بلاله آباد و درونكلاي شرقي بزودي از نعمت سوخت پاك بهره مند مي شوند.

وي اجراي طرح هاي گازرساني را را در افزايش كيفيت براي سرمايه گذاران مهم برشمرد و گفت: تاكنون دو هزار و 300 قرارداد در شهركها و نواحي صنعتي استان منعقد شده است.

به گفته وفايي ن‍ژاد، صنعت نيازمند سرمايه گذاري براي استقرار صنايع است و ايجاد زيرساختها از جمله گازرساني در جذب سرمايه گذار نقش مهمي دارد.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران بر فرهنگ بومي در شهركها و نواحي صنعتي استان تاكيد كرد و گفت: بايد از نيروهاي هر منطقه بهره گيريم و با ايجاد اشتغال سهمي در توسعه تداوم توليدات شهركها داشته باشيم.

مازندران 38 ناحيه و شهرك صنعتي دارد.