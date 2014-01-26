صبای قم در خانه از سد داماش گیلان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین هفته از دور برگشت بازی‌های سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با انجام پنج دیدار همزمان در شهرهای مختلف کشورمان پیگیری شد و طی آن صبای قم غروب یکشنبه در خانه موفق شد میهمان خود تیم فوتبال داماش گیلان را شکست بدهد.

در این دیدار که در حضور نزدیک به 50 تماشاگر حاضر در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، شاگردان عبدالصمد مرفاوی در تلاش برای کسب هشتمین برد خود در این فصل موفقیت‌آمیز عمل کرده و سه امتیاز ارزشمند کسب کردند.

صبایی‌ها در حالی از تیم داماش گیلان در این دیدار خانگی پذیرایی کردند که در همان نیمه نخست به خواسته خود رسیدند و یک بر صفر با گل مهدی مومنی پیش افتادند اما اشتباهات مدافعین تیم صبا موجب شد تا میهمان گل تساوی را توسط رضا کاردوست به ثمر برساند.

در نیمه دوم این مسابقه ابتدا این تیم فوتبال داماش گیلان بود که در اوایل 45 دقیقه دوم توانست با اشتباه دیگری از سوی بازیکنان تیم صبای قم توسط امین متوسل زاده به گل دوم دست یافته و دو بر یک از صبای قم پیش بیافتد.

در ادامه مسابقه تیم فوتبال صبای قم در تلاش برای جبران گل خورده موفق بود و توسط روزبه چشمی با ضربه سر گل تساوی را به ثمر رساند تا بازی با نتیجه برابر دنبال شود اما در لحظات پایانی این دیدار اتفاقات دیگری رخ داد که در نهایت برتری صبا را رقم زد.

بعد از گل تساوی شاگردان مرفاوی بازهم این صبایی‌ها بودند که بار دیگر بر شدت حملات خود افزوده و در خانه موفق شدند این بار توسط بازیکن سرعتی خود یعنی فرید بهزادی کریمی برای سومین بار دروازه تیم داماش گیلان را باز کنند.

گل برتری برای شکست دادن تیم فوتبال داماش گیلان در این دیدار خانگی که دوازدهمین بازی صبا در ورزشگاه یادگار امام قم در این فصل از لیگ برتر محسوب می شود زمینه صعود صبا با کسب 26 امتیاز به مکان دهم جدول رده بندی را فراهم کرد.

برتری سه بر دو برای صبای قم در مقابل داماش گیلان نتیجه 96 دقیقه رقابت دو تیم در این دیدار بود صبا به لطف تفاضل گل بهتر با کسب 26 امتیاز بالاتر از استقلال صنعتی خوزستان از رده یازدهم به مکان دهم جدول رده بندی نیز صعود کرد.