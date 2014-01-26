تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هفتم بهمن‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و پنجم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و بیست و هفتم ژانویه سال 2014 میلادی.

- چهاردهمين نشست ستاد بازی‎هاى پاراآسيايى اينچئون 2014 و پارالمپيك ريو دو ژانيرو 2016 امروز به رياست محمود خسروى وفا، رئيس كميته ملى پارالمپيك، برگزار می‌شود.

- نشست خبری اعضای تیم ملی اسکی، اعزامی به بازی‌های المپیک زمستانی سوچی روسیه، ساعت 11 صبح امروز در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود.

- شست شورای معاونان باشگاه استقلال ساعت 19 امروز با حضور علی فتح‌الله‌زاده مدیرعامل و امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال این باشگاه، برگزار می‌شود.

- هفته هجدهم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* ماهان اصفهان - هفت الماس قزوین (سالن مخابرات اصفهان - ساعت 15)

* مهرام تهران - افرا خلیج فارس (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 15)

* صنایع پتروشیمی ماهشهر - پتروشیمی بندرامام (سالن بعثت ماهشهر - ساعت 16)

* شهرداری گرگان - نیروی زمینی (سالن امام خمینی (ره) گرگان - ساعت 16)

* ذوب آهن اصفهان - همیاری زنجان (سالن ملت اصفهان - ساعت 16)

* دانشگاه آزاد تهران - استقلال زرین قشم (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 17)