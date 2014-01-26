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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۰:۱۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری نشست خبری اعضای تیم ملی اسکی، اعزامی به بازی‌های المپیک زمستانی سوچی روسیه و پیگیری دیدارهای هفته هجدهم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هفتم بهمن‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و پنجم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و بیست و هفتم ژانویه سال 2014 میلادی.

- چهاردهمين نشست ستاد بازی‎هاى پاراآسيايى اينچئون 2014 و پارالمپيك ريو دو ژانيرو 2016 امروز به رياست محمود خسروى وفا، رئيس كميته ملى پارالمپيك، برگزار می‌شود.

- نشست خبری اعضای تیم ملی اسکی، اعزامی به بازی‌های المپیک زمستانی سوچی روسیه، ساعت 11 صبح امروز در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود.

- شست شورای معاونان باشگاه استقلال ساعت 19 امروز با حضور علی فتح‌الله‌زاده مدیرعامل و امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال این باشگاه، برگزار می‌شود.

- هفته هجدهم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* ماهان اصفهان - هفت الماس قزوین (سالن مخابرات اصفهان - ساعت 15)
* مهرام تهران - افرا خلیج فارس (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 15)
* صنایع پتروشیمی ماهشهر - پتروشیمی بندرامام (سالن بعثت ماهشهر - ساعت 16)
* شهرداری گرگان - نیروی زمینی (سالن امام خمینی (ره) گرگان - ساعت 16)
* ذوب آهن اصفهان - همیاری زنجان (سالن ملت اصفهان - ساعت 16)
* دانشگاه آزاد تهران - استقلال زرین قشم (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 17)

 

کد مطلب 2222122

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