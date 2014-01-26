پیروزی مقابل استقلال صنعتی ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی عصر امروز پس از پیروزی مقابل استقلال صنعتی خوزستان در پاسخ به سئوال خبرنگاران رسانه‌های گروهی مبنی بر اینکه آیا صحنه گل نخست تیم سپاهان آفساید بود، اظهار داشت: من در صحنه گل دقت بسیاری کردم که در موقعیت آفساید قرار نگیرم و بعد از ضربه توپ بود که جلوتر رفتم.

وی افزود: در موقعیت گل جلوتر آمدم و گلزنی کردم و فکر نمی‌کنم که این صحنه آفساید بوده باشد، هرچند که کارشناسان باید درباره آن نظر دهند.

مهاجم سپاهان با اشاره به گلزنی‌اش در این بازی ادامه داد: به هر حال ما در این بازی برای پیروزی به میدان آمدیم و وقتی از تیم حریف 3 گل پیش افتادیم، تلاش کردیم که با حفظ توپ، بازی را کنترل کنیم اما وقتی عقب کشیدیم، تیم حریف به ما گل زد.

وی بیان داشت: استقلال خوزستان در دقایق پایانی به تیم ما فشار وارد کرده و انتحاری بازی کرد اما به هر حال ما پیروز بازی شدیم و با 3 امتیاز، زمین را ترک کردیم.

کریمی اضافه کرد: به هر حال تیم ما گل دریافت کرده و کسی درباره گلی که سپاهان دریافت کرد، مقصر نیست و ما باید همه تمرکز خود را به بازی‌های آینده معطوف کنیم.