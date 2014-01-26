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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۵۹

مهراد در پاسخ به مهر:

اتاق فکر دانشگاه شیراز در عرصه بین‌المللی فعالیت کند

اتاق فکر دانشگاه شیراز در عرصه بین‌المللی فعالیت کند

شیراز – خبرگزاری مهر: رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: اتاق فکر دانشگاه شیراز باید در عرصه‌های بین‌المللی فعالیت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مهراد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص جایگاه دانشگاه شیراز تاکید کرد: برنامه های تحقیقاتی، فناوری و نوآوری دانشگاه شیراز مناسب است اما باید اینگونه برنامه ها با چشم انداز بین‌المللی باشد.

وی تصریح کرد: نگاه ها در دانشگاه شیراز باید از حالت ملی و منطقه ای فراتر برود و در عرصه‌های بین المللی فعالیت کرد.

رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با اشاره به اینکه عملکرد دانشگاه شیراز طی چند سال گذشته مثبت بوده یادآور شد: می توان با برنامه ریزی و سازماندهی صحیح گام های موثرتری برداشت.

مهراد تصریح کرد: دانشگاه شیراز می تواند اثر بخش تر در توسعه علمی کشور حرکت کند و برای دست یابی به این مهم سازماندهی مجدد و فراهم کردن بستر های لازم موثر خواهد بود.

کد مطلب 2222124

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