به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مهراد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص جایگاه دانشگاه شیراز تاکید کرد: برنامه های تحقیقاتی، فناوری و نوآوری دانشگاه شیراز مناسب است اما باید اینگونه برنامه ها با چشم انداز بین‌المللی باشد.

وی تصریح کرد: نگاه ها در دانشگاه شیراز باید از حالت ملی و منطقه ای فراتر برود و در عرصه‌های بین المللی فعالیت کرد.

رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با اشاره به اینکه عملکرد دانشگاه شیراز طی چند سال گذشته مثبت بوده یادآور شد: می توان با برنامه ریزی و سازماندهی صحیح گام های موثرتری برداشت.

مهراد تصریح کرد: دانشگاه شیراز می تواند اثر بخش تر در توسعه علمی کشور حرکت کند و برای دست یابی به این مهم سازماندهی مجدد و فراهم کردن بستر های لازم موثر خواهد بود.