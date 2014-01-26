انتظاراتم از بازیکنان برآورده نشد/ کسب سه امتیاز ارزشمند از داماش

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد مرفاوی بعد از پایان مسابقه تیمش با داماش گیلان در هفته نهم از دور برگشت بازی های سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور که عصر یکشنبه ششم بهمن ماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد و به برتری صبا انجامید، تصریح کرد: من در نشست خبری پیش از بازی نیز گفته بودم که دیدار با داماش گیلان یکی از سخت ترین بازی های ما در این فصل خواهد بود.

وی ادامه داد: ما بر اساس شناخت کامل و آنالیز دقیقی که از تیم داماش گیلان با دیدن تصاویر بازی های قبل این تیم به دست آورده بودیم و به بازیکنان نیز گوشزد کرده بودیم در این دیدار سعی کردیم بازی خوب و قابل قبولی ارائه کنیم اما همه آنچه که از بازیکنان انتظار داشتم برآورده نشد.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: با این حال ما سه امتیاز ارزشمند از تیم داماش گیلان گرفتیم و خوشبختانه با توجه به سایر نتایج توانستیم یک پله دیگر در جدول رده بندی بازی های لیگ برتر صعود کنیم و از جمع تیم های انتهای جدول جدا شویم.

وی ابراز کرد: شاید من کمی سخت گیر هستم که می‌گویم بازیکنانم نتوانستند انتظارات کادر فنی را بر اساس آنچه که در تمرینات مرور کرده بودیم در زمین مسابقه پیاده کنند اما از آنها می‌خواهم که حواسشان جمع باشد تا در دیدارهای آتی دیگر به مشکلاتی که در دیدار با داماش با آنها برخورد کردیم، مواجه نشویم.

مرفاوی بیان کرد: ما در نیمه اول شروع خوبی داشتیم و حتی از حریف یک بر صفر پیش افتادیم اما نمی‌دانم چه دلیلی داشت که به راحتی گل تساوی را بخوریم و در شروع نیمه دوم نیز با یک اشتباه ساده برای دومین بار به حریف اجازه رسیدن به گل بدهیم.

وی تصریح کرد: من می‌گویم که ما توانایی پیروزی برابر داماش گیلان را داشتیم اما نیاز نبود که اینقدر خود را به زحمت بیاندازیم و سختی‌های زیادی را تحمل کنیم، در واقع خودمان با اشتباهاتی که مرتکب شدیم کار خودمان را برای کسب سه امتیاز سخت کردیم.

