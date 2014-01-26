کمیته هم اندیشی گمرک در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بقائی شامگاه یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر گمرک استان زنجان ، گمرک را یک سازمان حاکمیتی یاد کرد و افزود: در این راستا قوانین و مقرراتی که ابلاغ می شود باید رعایت شود و کلیه کارها براساس ضوابط اجرا شود.

وی اظهار داشت: گمرک با 42 سازمان ارتباط دارد و با 22 سازمان ارتباط بیشتری دارد و همین طور از این 22 سازمان با 8 سازمان ارتباط بسیار تنگاتنگی دارد.

معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک کشور گفت: باید کار ها براساس قانون باشد و در این زمینه مدیرحق ندارد قانون را دور بزند بنابراین باید مدیر از توانمندی خود در جهت راه گشایی به کارها استفاده بکند.

بقائی با اشاره به اینکه در استان 9 انبار تخصصی در استان وجود دارد افزود: برای راه اندازی این انبارها استقبال می کنیم و سرویس لازم را خواهیم داد ولی متقاضی برای این کار کم است بنابراین باید فضایی برای ارتقای کاری گمرک ایجاد شود.

وی تاکید کرد: در گمرک کشور گمرک بدون ارباب رجوع را راه اندازی کردیم و دیگر نیازی به حضور سرمایه گذار نیست در این راستا این سیستم به طور پایلوت در تهران عملیاتی شده است و صاحبان صنعت و فعالان اقتصادی می توانند کالای خود را در مدت 24 ساعت از گمرک ترخیص کنند و نیاز به حضور فیزیکی نیست.

معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک کشور افزود: گمرک بدون کاغذ ،تجارت خواهد کرد و کلیه خدمات سیستمی و مکانیزه مدیریت می شود.

بقائی به مزایای الکترونیکی شدن تجارت گمرک اشاره کردوافزود:عملیاتی شدن این کار باعث کاهش هزینه، شفاف سازی در راندمان کار و افزایش سرعت کاری می شود.

وی با بیان اینکه واردات از گمرک 32 روز طول می کشد که کالا وارد شود و صادرات هم 33 روز است ولی با الکترونیکی انجام شدن صادرات و واردات جلوی فساد مالی و سوء استفاده گرفته می شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک کشور با اشاره به اینکه ایران جزو گمرک های اول در دنیا است گفت: در سال 84 و 83 این رتبه را به خود اختصاص داد بنابراین قابلیت دارد و فعالان اقتصادی خوب در این عرصه کار کرده اند ولی الان وضعیت خوبی نداریم.

بقائی یادآورشد: باید در گمرک فضای کار را بهبود بخشیم و سرعت و تسهیل در کار را افزایش دهیم.

وی صادرات و واردات را لازمه هر کشور یاد کردوگقت: صادرات و واردات مکمل هم هستند چرا که اگر واردات نباشد صادرات هم نیست.

معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک کشور افزود: در کشورهای توسعه یاقته همچون ایران باید واردات را در مسیر محور صادرات باید انجام دهیم چرا که ما مشکل تحریم داریم بنابراین باید کالایی را وارد کنیم منجر به صادرات شود.

بقائی ادامه داد: 80 درصد در آمد کشور از نفت است بنابراین باید واردات ما صادرات محور باشد بنابراین باید واردات و صادرات در یک محور باشند.

وی گفت: صورت جلسه کمیته های هم اندیشی توسط تیم متخصص و کار آمد گمرگ جمهوری اسلامی به دقت بررسی می شود که این فرآیند نتیجه خوبی در رفع مشکلات دارد.



معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک کشور تاکید کرد: بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات موجود در شتاب بخشی و پیشبرد کارها در حوزه گمرگ بسیار مثمر ثمر خواهد بود.



بقایی، همچنین تبدیل شدن گمرگ استان زنجان به اداره کل و بین المللی شدن راه آهن شمالغرب کشور را نیازمند ایجاد بسترها و شرایط لازم یاد کرد.