بارش برف و باران از سه شنبه در پایتخت/کاهش دما در بیشتر نقاط کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، احد وظیفه از ورود سامانه بارشی جدید به کشور خبر داد و اظهار داشت: این موج بارشی از فردا از سمت شمال غرب وارد کشور میشود.
وی افزود: بر همین اساس پیشبینی میشود که این سامانه بارشی ابتدا مناطق واقع در آذربایجان غربی و کردستان را تحت تاثیر قرار میدهد و سپس سبب بارش برف و باران در استان کرمانشاه میشود.
وظیفه با بیان اینکه این سامانه بارشی روز سهشنبه به مناطق نیمه غربی کشور نفوذ میکند، اظهار داشت: بر همین اساس طی این روز شاهد بارندگی در کلانشهر تهران خواهیم شد.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی یادآور شد: به طور کلی سامانه بارشی جدید نیمه شمالی کشور را تحت تاثیر قرار میدهد و اواخر روز چهارشنبه هفته جاری از کشور خارج میشود.
وی در ادامه با اعلام اینکه بارندگی در مناطق سردسیر عموما به صورت برف ظهور میکند، گفت: اوج بارندگیها در جنوب استان آذربایجان غربی و شمال کردستان خواهد بود.
وظیفه همچنین از بازگشت دوباره سرمای زمستان به کشور خبر داد و گفت: کاهش محسوس دمای هوا در کل کشور تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه روزها روند طولانی شدن را طی میکند، تصریح کرد: بر همین اساس سرمای زیاد هوا میتواند از جهت بالا رفتن زمان پایداری آلایندهها در شهرهای صنعتی به خصوص تهران خطرناک باشد.
به گفته مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی، پیشبینی میشود از پنج شنبه تا اواسط هفته آینده غلظت آلایندههای جوی در کلانشهرهای کشور افزایش یابد.
وظیفه افزود: فدا آسمان تهران نیمه ابری همراه با غبار صبحگاهی است که به تدریج ابری می شود. بیشینه و کمینه دمای پایتخت با یک درجه افزایش نسبت به امروز به ترتیب معادل 17 و 6 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.
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