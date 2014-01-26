بهره برداری از 43 پروژه امور برق شمال غرب اصفهان در آستانه دهه فجر/ 45 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه ها

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج مصیب عصر یک شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: کاهش تلفات، ظرفیت سازی برای پذیرش انشعابات جدید ،ایجاد تعادل بار در شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف، توجه بیشتر به چیدمان و مبلمان شهری پایتخت تمدن و فرهنگ ایران اسلامی، آماده سازی شبکه ها برای تامین انرژی در تابستان آینده، همگامی و همراهی شرکت توزیع برق اصفهان در توسعه و زیبا سازی شهر و در نهایت تامین برق پایدار و مطمئن برای تمام مشترکین محدوده ی امور از اهدافی است که با اتمام این پروژه ها دنبال می کنیم.

وی با اشاره به بخشی از فعالیت های انجام شده در این راستا بیان داشت: بهینه سازی شبکه های 20 کیلوولت و فشار ضعیف ،تجهیز پست و احداث شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف و همچنین تعمیرات پیشگیرانه از جمله فعالیت ها در راستای دستیابی به این اهداف است.

مدیر امور برق شمال غرب تاکید کرد: به منظور کاهش تصادفات و افزایش ایمنی شهروندان احداث روشنایی در خیابان جدید الاحداث نگارستان در دو فاز و در دو ضلع شمالی و جنوبی حد فاصل خیابان رباط سوم تا بلوار کاوه را مدنظر قرار دادیم و به منظور اصلاح و ایمن سازی شبکه روشنایی معابر با رعایت استانداردهای فنی و مهندسی ،پایه های روشنایی فلزی با فونداسیون جایگزین پایه های فلزی دفنی در خیابان امام خمینی ورودی خیابان خانه اصفهان تا میدان نگهبانی به طول یک هزار و 100 متر فراهم می شود.

وی ادامه داد: از ابتدای سال حدود 6 هزار کنتورتک فاز به مشترکان ارائه شده و یک هزار و 745 کنتور سه فاز نیز در اختیار همشهریان محدوده امور برق این منطقه قرار گرفته است.

مصیب با اشاره به اینکه خدمات غیر حضوری شرکت برق از طریق تماس با تلفن 8021 انجام می شود، بیان داشت: خاموشی های روزانه شهر در سایت اداره برق مشخص است اما مشترکان حساس می توانند مشکلات خود در این زمینه را به ما اطلاع دهند تا پیش از قطه برق بهآنها از طریق پیامک اطلاع داده شود.

وی تاکید کرد: سامانه 1000121 آماده دریافت تمامی انتقادات و پیشنهادات مشترکان است تا تمام مشکلات و راهکارهای خود برای بهبود فعالیت های این شرکت را به ما ارائه کنند.