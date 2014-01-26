طرح جامع براي حفظ اراضي كشاورزي مازندران ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربيع فلاح جلودار عصر یکشنبه در جمع مسئولان استان با اشاره به اينكه حفظ كاربري اراضي كشاورزي بر عهده جهاد كشاورزي است، تصريح كرد:‌ بايد آمارهاي درستي از وضعيت موجود اراضي كشاورزي و تغییر كاربري استان ارائه شود.

وي اظهار داشت: بايد عواقب تغيير كاربري غيرمجاز اراضي زراعي و باغي به كشاورزان استان اطلاع رساني شود و مراكز كشاورزي دهستان ها خط مقدم بخش كشاورزي به شمار مي روند.

رئيس كل دادگستری مازندران، تغییر كاربري اراضي زراعي و باغي را از مهمترين مشکلات فراروي برشمرد و گفت: متاسفانه تعريف مشخصي در خارج از محدوده شهري و روستايي نداريم.

حجت الاسلام حسين طالبي با اشاره به اينكه بيشترين ساخت و ساز غيرمجاز مربوط به مسكن و در خارج از محدوده است، اظهار داشت: تدوين شيوه نامه اصولي براي مبارزه با ساخت و ساز غيرمجاز ضروري است.

طالبی در ادامه اجرای سریع قانون، پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز از روز اول با تجهیزات و امکانات و نیروی کافی و ... را از جمله راهکارهای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در زمین های زراعی و باغات بر شمرد و گفت: از سال 88 تاكنون سه هزار و 678 فقره پرونده مربوط به اراضي كشاورزي منجر به صدور راي شده است.

رضا عظيمي رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران اعلام كرد: تاكنون هزار و 538 مورد دعوي در محاكم قضايي استان مطرح شد كه 893 فقره در زمينه جلوگيري از تغيير غيرمجاز اراضي زراعي و باغي است.

وي اظهار داشت: وجود احکام متعدد برای تغییر کاربری، تبعات جبران ناپذیر تداخل وظایف قهری این بخش با مأموریت ذاتی سازمان، اطاله فرایند دادرسی در مراجع قضایی و انتظامی، ارائه خدمت زیربنایی نظیر آب و برق و گاز، نبود وسایل و ابزار جهت اجرای حکم تخریب، الحاق زمین های کشاورزی به طرح هادی، صدور پروانه و مجوز از سوی دهیاران و شوراهای اسلامی و ... را از جمله مشکلات اجرای احکام قضایی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز بر شمرد.