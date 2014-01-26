رفع 21 نقطه حادثه خیز در محورهای ارتباطی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه عصر یکشنبه در جلسه کمیسیون ایمنی راههای آذربایجان غربی با اشاره به شناسایی 71 نقطه حادثه خیز در استان در سال 85 و با اعلام اینکه از این تعداد 44 مورد در اولویت بهسازی قرار گرفت که 21 مورد آن رفع شد، افزود: در سال 89 نیز 47 نقطه حادثه خیز مجددا شناسایی و با توجه به کمبود اعتبارات، تنها کارهای زودبازده نظیر تابلوهای اعلام هشدار در آنها نصب شده است.

وی از اجرای طرحهای زودبازده برای اصلاح نقاط حادثه خیز محورهای ارتباطی استان طی سالجاری خبر داد و گفت: اجرای طرح های زودبازده و كم هزينه براي ايمن سازی جاده ها و محورهای ارتباطی استان آغاز شده که در این راستا راه اندازي سيستم روشنايي، خط كشي، اصلاح رمپ هاي آسيب ديده تقاطع هاي غيرهمسطح، رفوژ و درزگيري آسفالت به صورت گسترده در جاده هاي اصلي و فرعي منطقه در دست اجرا است.

وی با اشاره به افزایش شاخص ايمني راه ها با اجراي عمليات راهداري و برنامه ریزی برای ارتقاي ضريب ايمني محورهای ارتباطی آذربایجان غربی، اظهار داشت: در این راستا با بررسی فنی-ایمنی جاده ها با هدف حذف نقاط حادثه خیز و ارتقای سطح ایمنی سفرهای برون شهری، نقاط پرحادثه شناسایی و با اجرای زودبازده اصلاح می شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی محورهای جنوب آذربایجان غربی را پر حادثه ترین جاده های استان اعلام و اضافه کرد: بر اساس بررسی و پایشهای انجام شده عامل بسیاری از سوانح رانندگی در راه های اصلی و فرعی، تردد ماشین آلات کشاورزی از جمله تراکتورها بوده که باید برنامه های فرهنگی برای آگاه سازی روستاییان از مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی اجرا شود.

محبت خواه عنوان کرد: همکاری همه جانبه دستگاه های دخیل در امر ایمنی راه ها برای کاهش آمار سوانح رانندگی ضروری است و نصب تابلوها و علائم ایمنی در نقاط پرحادثه جاده ها، راه اندازی پل عابر پیاده، ایمن سازی تقاطع راه های روستایی با محور اصلی از برنامه‌های آتی این دستگاه است.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی در جمع استانهای میانی در حوزه تصادفات کشور قرار دارد، گفت: طی سال گذشته روند خوبی در حوزه تصادفات نداشته و در بین استانهای با تصادفات و تلفات زیاد بودیم ولی امسال توانستیم این روند را جبران کنیم و از این استانها فاصله بگیریم.

تلفات جاده ای آذربایجان غربی چهار برابر استانداردهای جهانی

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه تلفات جاده ای استان را چهار برابر استانداردهای جهانی دانست و با بیان اینکه طی 9 ماه گذشته صدها نفر در تصادفات جاده ای استان جان خود را از دست داده و نزدیک به 20 هزار نفر مجروح شده اند، گفت: این آمار نشان می دهد سالانه یک بلایای طبیعی نظیر زلزله در استان رخ می دهد.

هادی بهادری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم کاهش تلفات حوادث جاده ای در کشور، اظهار داشت: یکی از بزرگترین معضلاتی که ما در حال حاضر با آن دست به گریبان هستیم، تصادفات و تلفات جاده ای است و باید هماهنگی لازم برای پیشگیری از این معضل مستمر در استان ایجاد شود.

وی با اشاره به لزوم تشکیل جلسات مستمر ماهانه در کمیسیون ایمنی راههای آذربایجان غربی افزود: در کنار استمرار این جلسات، باید کمیته تخصصی ایمنی جاده ها نیز تشکیل شود و به صورت تخصصی، راهکارهای اساسی برای کاهش تصادفات، تلفات و مقدمه سازی برای آن اندیشیده شود.

وی اضافه کرد: اولویت بندی برای بهسازی نقاط حادثه خیز، نصب دوربین های سرعت سنج و تردد شمار و نصب سنسورهای وزن سنج نیز از جمله کارهای سخت افزاری در این حوزه به شمار می رود که می تواند در تخصیص بهتر منابع مالی بسیار مثمرثمر باشد.