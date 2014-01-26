مشکلات مالی ایرانجوان قبل از پایان مسابقات برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دلگرم عصر یکشنبه در پایان مسابقه دو تیم ایرانجوان بوشهر و ابومسلم مشهد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برد بسیار خوبی را کسب کردیم که جا دارد این پیروزی را به همه بوشهری ها و طرفداران این تیم تبریک عرض کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ایرانجوان بوشهر اضافه کرد: نیاز مبرمی به هر سه امتیاز این مسابقه داشتیم که با همت و تلاش بازیکنان به این مهم دست یافتیم و به خواسته خود رسیدیم.

وی خواستار تلاش همه مسئولان برای رفع مشکلات مالی تیم ایرانجوان بوشهر شد و افزود: مشکلات مالی زیادی داریم که انتظار داریم همه مسئولان همت کنند و این مشلات را رفع کنند.

هواداران ما را تنها نگذارند/ تلاش برای 12 امتیاز بازیهای خانگی

دلگرم افزود: وعده های بسیار زیادی برای رفع این مشکلات داده شده است و امیدواریم تا فصل به پایان نرسیده است شاهد رفع این مشکلات باشیم.

وی ادامه داد: چهار مسابقه خانگی دیگر را در پیش داریم که امیدواریم با حضور گرم هواداران در ورزشگاه بتوانیم 12 امتیاز این مسابقات را به دست بیاوریم و از همه می خواهیم که ما را تنها نگذارند.

سرمربی تیم فوتبال ایرانجوان بوشهر در ارتباط با مسابقه آینده این تیم مقابل نفت مسجد سلیمان نیز گفت: همه تلاش خود را برای پیروزی در این مسابقه به کار خواهیم گرفتیم و امیدواریم بتوانیم با دست پر برگردیم.

مسابقه دو تیم ایرانجوان بوشهر و ابومسلم مشهد با نتیجه دو بر یک به سود ایرانجوان بوشهر به پایان رسید.