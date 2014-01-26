هنرمندان اردبيل در جشنواره موسيقي مقامي آذربايجان حضور می یابند

به گزارش خبرگزاری مهر، اين جشنواره كه اواخر بهمن ماه سال جاري در تبريز برگزار خواهد شد، رخداد منطقه اي در حوزه بازشناسي و ترويج موسيقي اصيل سنتي و آئيني آذربايجان محسوب مي شود.

در همين راستا و با توجه به درخشش هنرمندان جوان اردبيلي در دوره قبلی اين جشنواره طی سال گذشته، امسال نيز هنرآموزان كارگاه هاي آواز (موغام) حوزه هنري استان اردبيل با آمادگي بيشتر در دومين دوره اين رخداد فرهنگي حضور خواهند يافت.

نخستين اقدام براي برگزاری و حضور در جشنواره موسيقي مقامي با ايجاد سلسله كارگاه هاي آموزشي مرحوم علي سليمي در سال 87 در اردبيل زده شده است.

نخستين نسل از هنرآموزان اين رشته نیز امسال در دومين جشنواره مقامي فجر توانمندي هاي هنري و آوازي خود را نشان خواهند داد.

واحد موسيقي حوزه هنري استان اردبيل با بهره گيري از اساتيد توانمند و متعهد حوزه موسيقي مقامي و آئيني با درك موقعيت رو به ضعف اين هنر بومي و آئيني نسبت به تربيت نسل جديد، جوان و تحصيلكرده در اين رشته اقدام كرده است.

ودود موذن از اعضاي شوراي كارشناسان موسيقي حوزه هنري استان اردبيل يكي از اعضاي هئيت داوران اين جشنواره منطقه اي مي باشد.