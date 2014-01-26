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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۰۸

ابراهيمي:

دفتر سرمايه گذاري در قائمشهر راه اندازی شد

دفتر سرمايه گذاري در قائمشهر راه اندازی شد

قائمشهر - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر قائمشهر از تشکیل دفتر سرمایه گذاری در ساختمان شورای اسلامی شهر برای رفع موانع سرمایه گذاران با سه کارشناس فنی برای پاسخگویی به سرمایه گذاران خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابراهیمی عصر يكشنبه در نشست شهردار و رئیس شورای شهر، با اصحاب رسانه بيان کرد: هدف از تشکیل دفتر سرمایه گذاری در شورا برای تشویق سرمایه گذاران در نقاط مختلف و داشتن شهر پویا و زنده با مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهری است.

وي با بیان اینکه ارتباط بین شهردار و ارباب رجوع، برخورد، احترام و عزت با شهروندان یکی از دغدغه های اعضای شورای شهر بود، گفت: تعامل بین شهردار و ارباب رجوع موجب از بین رفتن دغدغه شورا شده است.

ابراهيمي با اشاره به تشکیل دفتر شورایاری در نقاط مختلف شهرستان، اظهارداشت: تشکیل دفتر شورایاری در مناطق مختلف شهرستان به موجب نزدیکتر و تنگتر شدن حلقه ارتباط اعضای شورا با مردم است.

وی بیان کرد: برای تشکیل دفتر شورایاری، شهرک یثرب و شهرک فرهنگیان بعنوان پایلوت در اولویت اصلی برای سال آینده انتخاب شدند.

وی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان، افزود: مجموعه شهرداری و شورا برای دعوت سرمایه گذار حوزه برد- برد را مشاهده می کنیم.

رئیس شورای شهر با اشاره به چالش های که حوزه اقتصادی در سطح کلان کشور مواجه است، تصریح کرد: شهرداری و شورای شهر قائم شهر با تبعیت از ساختار اقتصادی کشور، اعتبارات شهرداری شهرستان هم با چالش هایی مواجه است.

ابراهیمی به پیگیری و راه اندازی سازمان آرامستان ها، فضای سبز، عمران و میوه و تره بار در شهرداری، اشاره کرد و افزود: با ستقرار این سازمان ها در شهرداری می توانیم از اعتبارات دولتی بهره مند و همچنین فرصتی برای توسعه شهری می شود.

وی خاطرنشان کرد: با استقرار سازمان های مختلف در شهرداری می توانیم 2 ناحیه 1 و 2 شهرداری برای خدمات بهتر به مردم و اشتغالزایی داشته باشیم.

کد مطلب 2222140

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