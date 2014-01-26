دفتر سرمايه گذاري در قائمشهر راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابراهیمی عصر يكشنبه در نشست شهردار و رئیس شورای شهر، با اصحاب رسانه بيان کرد: هدف از تشکیل دفتر سرمایه گذاری در شورا برای تشویق سرمایه گذاران در نقاط مختلف و داشتن شهر پویا و زنده با مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهری است.

وي با بیان اینکه ارتباط بین شهردار و ارباب رجوع، برخورد، احترام و عزت با شهروندان یکی از دغدغه های اعضای شورای شهر بود، گفت: تعامل بین شهردار و ارباب رجوع موجب از بین رفتن دغدغه شورا شده است.

ابراهيمي با اشاره به تشکیل دفتر شورایاری در نقاط مختلف شهرستان، اظهارداشت: تشکیل دفتر شورایاری در مناطق مختلف شهرستان به موجب نزدیکتر و تنگتر شدن حلقه ارتباط اعضای شورا با مردم است.

وی بیان کرد: برای تشکیل دفتر شورایاری، شهرک یثرب و شهرک فرهنگیان بعنوان پایلوت در اولویت اصلی برای سال آینده انتخاب شدند.

وی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان، افزود: مجموعه شهرداری و شورا برای دعوت سرمایه گذار حوزه برد- برد را مشاهده می کنیم.

رئیس شورای شهر با اشاره به چالش های که حوزه اقتصادی در سطح کلان کشور مواجه است، تصریح کرد: شهرداری و شورای شهر قائم شهر با تبعیت از ساختار اقتصادی کشور، اعتبارات شهرداری شهرستان هم با چالش هایی مواجه است.

ابراهیمی به پیگیری و راه اندازی سازمان آرامستان ها، فضای سبز، عمران و میوه و تره بار در شهرداری، اشاره کرد و افزود: با ستقرار این سازمان ها در شهرداری می توانیم از اعتبارات دولتی بهره مند و همچنین فرصتی برای توسعه شهری می شود.

وی خاطرنشان کرد: با استقرار سازمان های مختلف در شهرداری می توانیم 2 ناحیه 1 و 2 شهرداری برای خدمات بهتر به مردم و اشتغالزایی داشته باشیم.