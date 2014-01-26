رفع مشکل راه دهستان طرود شاهرود تا 15 اسفند ماه سالجاری

احمد رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه راه شاهرود تا سطفه 165 کیلومتر است و در حال حاضر در این راه 40 کیلومتر مشکل روکش آسفالت دارد، افزود: مشکل 15 کیلومتر از این مقدار برطرف شده که تا 15 اسفند ماه سالجاری مشکل آن به طور کامل رفع خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه دهستان طرود دارای پنج روستا با جمعیت شناور و حدود چهار هزار نفر سکنه دارد افزود: راه شاهرود تا سطفه 165 کیلومتر یک راه درجه دو روستایی بوده که با پیگیری های انجام شده توسط دکتر کاظم جلالی نماینده مردم شهرستان، به راه اصلی ارتقا پیدا کرده است.

بخشدار بخش مرکزی شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: با توجه به مطالعات فنی حوزه کاری بخش مرکزی در دو فاز انجام می شود و مهمترین مشکل مردم این دهستان راه است که در حال حاضر 40 کیلومتر این راه مشکل روکش آسفالت دارد.

وی همچنین تصریح کرد: با تخصیص مبلغ 500 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و استانی اداره کل راه و ترابری استان و شهرستان قرار بود این مشکل رفع شود اما به دلیل شرایط نامناسب جوی این اجازه را به اداره راه ندادند.

رضوانی تصریح کرد: بر اساس قولی که داده اند از این 40 کیلومتر 15 کیلومترش آسفالت شده و قرار است با پیگیری های انجام شده تا 15 اسفند ماه امسال بقیه آن هم آسفالت و مشکل رفع شود.

روستای طرود در ۱۲۰ کیلومتری جنوب شاهرود واقع شده و از جاذبه های گردشگری آن می توان به گستره کویر و شن های روان، نخلستان های زیبا، شترسواری، آرامگاه پیرمردان اشاره کرد.

هنر ارزشمند بانوان طرودی بافت قالی و پارچه است.