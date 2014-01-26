صرف 101 میلیارد تومان اعتبار برای احداث مسکن مهر بناب/ عدم انجام تعهدات پیمانکاران عامل ایجاد مشکلات اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برقی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای مسکن بناب با اعلام اینکه تاکنون 101 میلیارد و 600 میلیون تومان برای احداث مسکن مهر درشهرستان بناب تسهیلات پرداخت شده از مشکلات و دغدغه های پروژه مسکن مهر در این شهرستان گفت.

وی با انتقاد از عدم همکاری پیمانکارشهرک ولی عصر(عج) این شهرستان در انجام تعهدات خود در قبال شهرک تاکید کرد: عدم انجام تعهدات پیمانکار مشکلات اجتماعی را در شهرک بوجود آورده است که امیدواریم مسئولان راه و شهرسازی مطالبات خود را از پیمانکار شهرک دریافت کند.

برقی همچنین واگذاری اجرای طرح مسکن مهر به مهندسان کم تجربه را از دلایل اصلی تأخیر در احداث مسکن مهر عنوان کرد.

فرماندار بناب با اشاره به مشکلاتی که با پیمانکاران و مهندسان این طرح ها مواجه شده اند، گفت: اگر در زمان شروع این طرحها به پیمانکاران واجد شرایط واگذار می شد، الان شاهد بهره برداری از تمام پروژه های مسکن مهر دراین شهرستان بودیم.

رئیس شورای مسکن مهر بناب عدم همکاری از سوی اعضاء را از دیگر مشکلات پروژه مسکن مهر اعلام و اظهارکرد: به جای اینکه اعضاء را برای اتمام پروژه مسکن مهر تشویق و امیدوار می کردند، آنها را ناامید می کردند.

در عین حال به عقیده برقی؛ اجرای طرح مسکن مهر در شهرستان بناب با اینکه در حاشیه شهر قرارگرفته اما دستگاههای خدمات رسان بخوبی زیرساخت های شهرک را آماده کرده اند.

وی اذعان کرد: خوشبختانه روند اجرای طرح مسکن مهر در بناب ناامید کننده نیست؛ به جز در برخی تعاونی ها که روند اجرای طرح را با کندی مواجه کرده است.

برقی همچنین اعلام کرد: با انجام خدمات زیربنایی بسترهای لازم برای اتمام خدمات زیربنایی شهرک فراهم شده و عملیات جدول گذاری و آسفالت محلات شهرک شروع شده و امیدواریم تا پایان نیمه اول سال 93 کار جدول گذاری و آسفالت در محلات این شهرک به پایان برسد.

به گفته این مقام مسئول؛300 واحد از واحدهای احداثی بصورت سه جانبه به اتمام رسیده و تا اردیبهشت ماه سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.