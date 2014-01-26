به گزارش خبرنگار مهر، افشین ناظمی بعد از پایان مسابقه تیمش با صبای قم در هفته نهم از دور برگشت بازی های سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور که عصر یکشنبه ششم بهمن ماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد و به شکست داماش انجامید، اظهار داشت: درست است که در قم برابر صبا نتیجه نگرفتیم اما واقعا بازیکنان ما تلاش خود را برای کسب پیروزی انجام دادند و از آنها تشکر می کنم.

وی ادامه داد: ما در مقابل صبا خوب بازی کردیم اما به بازیکنان تیم داماش گفته بودم که به هیچ عنوان نباید صبا را دست کم بگیرند و تا آخرین لحظه مسابقه با تمام توان و انگیزه خود در مقابل این تیم بازی کنند اما اینگونه نشد و متاسفانه باختیم.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان ابراز داشت: ما در این دیدار دو نیمه متفاوت داشتیم زیرا در شروع بازی خوب بودیم و توانستیم در مقابل صبا بازی خوبی انجام بدهیم اما در نیمه دوم به غیر از لحظات ابتدایی آن در سایر دقایق برابر صبا عملکرد خوبی نداشتیم.

وی یاد آور شد: ما هنوز از بابت بقا در لیگ برتر نگران نیستیم، به نظر من هنوز شش بازی دیگر باقی مانده و صد در صد داماش در دیدارهای آتی این نتایج را جبران می‌کند و خود را از محدوده خطر در جدول رده بندی لیگ برتر جدا خواهد کرد.

ناظمی تأکید کرد: داماش گیلان هرگز از لیگ برتر سقوط نمی‌کند و صد درصد در لیگ باقی می‌ماند منتها کار ما بسیار سخت است چون مشکلات زیادی را تحمل می‌کنیم، عمده مشکلات ما به مسائل مالی باز می‌گردد و امیدوارم که به زودی رفع شود.

وی عنوان داشت: از نظر مالی مشکلات زیادی در تیم ما وجود دارد و شرکت داماش نیز مدت‌ها است که با محدودیت‌های زیادی مواجه است، هر چند مسئولان استان قول هایی داده اند و امیدوارم که در آینده نزدیک محقق شود تا از این وضعیت خارج شویم.

تیم فوتبال داماش گیلان در دیداری خارج از خانه از مسابقات بیست و چهارمین هفته لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور عصر یکشنبه ششم بهمن ماه در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم با حساب 3 بر 2 به تیم صبای قم باخت.

