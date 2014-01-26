آرمان كشورم مهمتر از نشان جهاني است/هرگز از كارم پشيمان نخواهم شد

علي يعقوبيان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: از حدود 10 سال قبل ورزش شمشير بازي را آغاز كردم و در طي اين ده سال نشان هاي مختلفي در كشور بدست آوردم تا اينكه توانستم به عنوان يكي از اعضاي تيم ملي شمشير بازي ايران پس از 33 سال و در مسابقات آسيايي دوحه قطر نشان آسيايي براي كشورم بگيرم.

وي افزود: براي شركت در مسابقات جهاني ايتاليا از چند ماه قبل تمرين مي كنم و در اوج آمادگي به سر مي برم و در مسابقات مقدماتي جهاني ايتاليا پس از كسب سه برد و سه باخت در مرحله حذفي و با وجود شانس زيادي كه براي كسب نشان داشتم به نماينده رژيم اشغالگر قدس برخوردم اما بدون حتي لحظه اي شك و درنگ از مواجه و بازي با وي انصراف دادم.

يعقوبيان با اشاره به اصرار فراوان مسئولان برگزاري مسابقات گفت: مسئولان مسابقات و فدراسيون جهاني شمشير بازي بنده را تهديد به حذف شدن از همه مسابقات و ترنمنت هاي جهاني كردند اما براي من هيچ نشاني به اندازه آرمان كشورم اهميت ندارد.

وي افزود: نمي دانم در آينده چه تصميمي برايم خواهند گرفت اما هر چه مي خواهد بشود مهم نيست من هرگز از اين تصميم پشيمان نخواهم شد.