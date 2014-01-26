طرح توسعه امامزاده حسین(ع) 70 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی حرم امامزاده حسین(ع) قزوین که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: طرح توسعه این حرم و بافت اطراف آن در طرح جامع به تصویب رسیده و نهایی شده که در محدوده ای به وسعت هفت هکتار اجرایی خواهد شد.



وی افزود: مقرر شده تا شهرداری قزوین مجری طرح باشد و منابع مورد نیاز با همکاری اوقاف، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و خیرین تامین شود که به دلیل هزینه بالا نیازمند مساعدت مسئولان کشوری هم هستیم.



معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: با توجه به نیازهای کنونی در فازبندی اجرایی احداث و توسعه صحن، پارکینگ، توقف گاه و زائرسرا به عنوان اولویت اول در دستور کار قرار دارد که به نسبت تامین اعتبار به صورت مرحله ای اجرا خواهد شد.

70 میلیارد تومان هزینه توسعه حرم امامزاده حسین(ع)



این مسئول یادآورشد: طرح توسعه حرم بیش از 70 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در حال حاضر تملک اماکن اطراف حرم آغاز شده است.



حبیبی بیان کرد: وجود مزار شهدا در کنار حرم موجب شده این مکان به عنوان قطب فرهنگی جایگاه شاخصی داشته باشد و با توجه به بافت جمعیتی این کار می تواند از فعالیتهای بسیار مهم و ماندگار در استان تلقی شود.



معاون عمرانی استانداری قزوین اظهارداشت: تاکنون تملک برخی مناطق اطراف حرم توسط شهرداری و اوقاف شناسایی و انجام شده و 37 پلاک خریداری شده است.



به گفته حبیبی در فاز اول طرح توسعه حرم امامزاده حسین(ع)، سلامگاه، صحن مطهر، پارکینگ و زائر سرا در دست کار قرار می گیرد.



استاندار قزوین به همراه مدیران راه و شهرسازی، اوقاف، شهرداری، فردا دوشنبه در نشستی با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در خصوص راههای جلب مشارکت مردمی و دولتی برای اجرای این طرح تبادل نظر خواهند کرد.