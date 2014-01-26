در لیگ یک می مانیم/ داوری در نتیجه تاثیرگذار بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صنوبری عصر یکشنبه پس از پایان مسابقه دو تیم ایرانجوان بوشهر و ابومسلم خراسان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاخیر در حضور ما در بوشهر تاثیر زیادی در شکست ما در این مسابقه داشت.

وی اضافه کرد: با توجه به تاخیر در پرواز، شب گذشته با تاخیر وارد بوشهر شدیم که باعث شد تا بچه های ما با خستگی زیاد پای به میدان مسابقه بگذارند.

مربی تیم ابومسلم مشهد ادامه داد: بچه های ما بازی را خوب آغاز کردند ولی در ادامه بازی خستگی باعث شد تا نتوانیم به خوبی بازی کنیم و بازی را واگذار کردیم.

انتقاد از وضعیت داوری مسابقه/ داوری در نتیجه تاثیرگذار بود

وی با انتقاد از وضعیت داوری این مسابقه، تصریح کرد: داوری این مسابقه خوب نبود و در نتیجه این مسابقه نیز تاثیرگذار بود.

صنوبری افزود: تیم ایرانجوان نیز دارای ظرفیت های بسیار خوبی است و بازیکنان این تیم با تجربه و با پتانسیل بالایی هستند و می توانند به لیگ برتر صعود کنند.

وی به وضعیت تیم ابومسلم اشاره کرد و بیان داشت: همه تلاش خود را می کنیم تا با غیرت و مردانگی بازیکنان بتوانیم تیم خود را در لیگ دسته اول نگه داریم.

مربی تیم ابومسلم مشهد تاکید کرد: در رده نهم جدول قرار گرفته ایم و مشکلات مالی زیادی داریم که امیدواریم با حمایت خداداد عزیزی و غیرت بچه های تیم در لیگ دسته اول بمانیم.

ایرانجوان بوشهر با نتیجه دو بر یک مقابل ابومسلم خراسان به پیروزی رسید.