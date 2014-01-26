به گزارش خبرگزاری مهر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای هیأت مؤسس، شورای مرکزی و جمعی از فعالین مجمع اسلامی مدافعان عدالت، اسلام را دین اعتدال و عدالت خواند و گفت: انقلاب اسلامی که با مبانی مکتب اسلام و مذهب تشیّع شکل گرفته، نمی‌تواند از این مسیر منحرف شود.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اختلاف نظر و سلیقه را طبیعی و حتّی باعث رشد جوامع انسانی دانست و افزود: آنچه مسلمانان از آن نهی شده‌اند، تنازعات است که جامعه را فشل می‌نماید.



وی با اشاره به اتفاقاتی که در 8 سال گذشته در کشور افتاد و باعث نگرانی بسیاری از مردم و دلسوزان نظام شد، هوشیاری مردم در انتخابات ریاست جمهوری را نشان از بیداری آنها دانست و گفت: تفاوت آرای دکتر روحانی با نامزدهای دیگر ثابت کرده که مردم برای تصمیمات سیاسی به تبلیغات یک سویه بعضی از رسانه‌ها توجه ندارند.



هاشمی رفسنجانی در این دیدار که گروهی از فعالان سیاسی و اجتماعی استان خراسان رضوی و شهر مقدس مشهد حضور داشتند، آرای مردم آن خطّه را علی‌رغم اینکه دو نامزد ریاست جمهوری هم از آن استان و شهر داشتند، بسیار معنادار خواند و گفت: مردم به اعتلای نظام می‌اندیشند و تعصبات جغرافیایی را هم برای سربلندی کلیت ایران اسلامی می‌خواهند.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه در عمر دولت یازدهم، گفت: موفقیت‌های دولت براساس پشتوانه‌های مردمی است، و گرنه مانع‌تراش‌ها حتی منافع ملی را در نظر نمی‌گیرند، چه برسد به اینکه از دولت حمایت کنند.



وی اصرار بر القای شکست تیم دیپلماسی در مذاکرات هسته‌ای را مصداق نگاه سیاسی و جناحی به منافع ملی خواند و گفت: رهبری نظام هم قبل و هم بعد از مذاکرات، تیم دیپلماسی و کارهایشان را تأیید کردند، ولی گروهی که اتفاقاً ادعای پیروی از ولایت دارند، هر روز برای مأیوس کردن مردم تلاش می‌کنند.



هاشمی رفسنجانی در پاسخ به نگرانی یکی از حاضران نسبت به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی گفت: با درایت رهبری رأی مردم برای همیشه در انتخابات‌های ما حق‌الناس است.



وی با یادآوری آیات قرآن در ستایش صبر، گفت: ملت ایران صبورانه و نجیبانه خواسته‌های ملی و اسلامی خویش را پیگیری می‌کنند و دیدید که چگونه با سرانگشت خویش در انتخابات، گره‌های 8 ساله کشور را گشودند.