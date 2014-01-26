هوای پایتخت پس از یک ماه برای دومین روز متوالی در شرایط سالم قرار گرفت

حشمت الله بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه سنجش آلودگی هوا، امروز هوای پایتخت با قرار گرفتن ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون روی عدد 85 در شرایط سالم است.

به گفته وی این شاخص نسبت به روز گذشته که روی عدد 72 ایستاده بود 13 واحد افزایش نشان می دهد.

سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: در حال حاضر الاینده منواکسید کربن با ایستادن روی عدد43 در شرایط پاک، ازن با ایستادن روی عدد 25 در شرایط پاک، دی اکسید نیتروژن با یستادن روی عدد63 در شرایط سالم ، دی اکسید گوگرد با ایستادن روی عدد 31 در شرایط پاک و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با ایستادن روی عدد 54 در شرایط سالم قرار دارد.