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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۰۳

هراتی زاده خبر داد:

کسب رتبه چهارم مرکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان در کشور

کسب رتبه چهارم مرکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان در کشور

شاهرود - خبرگزاری مهر: مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان گفت: این پارک در هشتمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو در رتبه‌بندی‌ مربوط به مراکز رشد، با کسب امتیاز هزار و 556 رتبه چهارم را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید هراتی زاده عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود با اشاره به کسب رتبه چهارم توسط این مرکز در هشتمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو کشور افزود: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور ارزیابی و رتبه‌بندی نهادهای موثر در توسعه علم، فناوری و صنعت فناوری نانو در راستای چشم‌انداز، اهداف و برنامه‌های سند راهبرد آینده فناوری نانو، جشنواره برترین‌های فناوری‌نانو را به صورت سالانه برگزار می کند.

وی خاطرنشان کرد: در این جشنواره، دستاوردها و فعالیت‌های مراکز پژوهشی، متخصصان، فناوران، مراکز رشد، آزمایشگاه‌ها، رسانه‌ها، صنایع و شرکت‌های خصوصی که در طی یک سال به انجام رسیده‌است ارزیابی می شوند.

مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان در خاتمه افزود: تاکنون هفت دوره از این جشنواره برگزار شده‌ و نهادهای برتر فناوری نانو در سال‌های 1384 تا 1390مشخص شده‌اند.

هشتمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو مربوط به ارزیابی و رتبه‌بندی فعالیت‌ها و دستاوردهای افراد و نهادهای فعال در سال 1391 است.

کد مطلب 2222153

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