اردبیل رتبه سوم بنیاد نهج البلاغه کشور/ تاکید بر توسعه نهج البلاغه در زندگی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم انوری عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی تربیت مربی نهج البلاغه در اردبیل اضافه کرد: بنیاد نهج البلاغه اردبیل با وجود اینکه طی سال های اخیر راه اندازی شده اما در زمینه توسعه نهج البلاغه در استان موثر عمل کرده است.

وی تشکیل هیئت علمی، کارگروه های های تخصصی و اتاق فکر بنیاد نهج البلاغه استان اردبیل با حضور اندیشمندان و پژوهشگران حوزه معارف اسلامی و علوی را از جمله این فعالیت ها برشمرد.

مدیر بنیاد نهج البلاغه استان با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای توسعه فعالیت های این مرکز تصریح کرد: با تداوم همکاری مسئولان، این فعالیت ها در راستای نهادینه کردن آموزه های نهج البلاغه در زندگی روزمره مردم بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

وی از راه اندازی پژوهشکده نهج البلاغه در استان طی آینده نزدیک خبر داد و متذکر شد: موافقت اولیه جهت راه اندازی این پژوهشکده از طرف دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور اعلام شده و در حال حاضر نیز مسئولان بنیاد در حال آماده سازی مقدمات جهت دریافت مجوز هستند.

انوری همچنین با اشاره به برگزاری دوره مقدماتی تربیت مربی نهج البلاغه در استان تاکید کرد: این دوره ها چهار ماهه و در قالب 180 ساعت و با حضور 88 نفر در قالب دو گروه بانوان و آقایان برگزار می شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل نیز در این جلسه نهج البلاغه را متعالی ترین تفسیر قرآن و منشور زندگی انسانها دانست و یادآور شد: فرمایشات گهربار حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) برای تمام شئون زندگی بشر، برنامه ای راهگشا است و کسی که در زندگی خود حضرت علی (ع) را الگو قرار دهد، خیر دنیا و عقبی را کسب خواهد کرد.

صادق فرهمندامین عدالت در رفتار و اخلاق را شرط تمسک به امیرالمؤمنین (ع) دانست و عنوان کرد: مطالعه نهج البلاغه نشان می دهد که رضای الهی در خودشناسی و عدالت در رفتار و اخلاق به خصوص در حوزه اجتماعی و حق الناس جلوه گری می کند.