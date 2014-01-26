نيازهاي غير زيارتي از حريم حرم حضرت معصومه(س) دور شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمين محمد صادق صالحي منش در بررسي پروژه‌هاي استان قم بر بهره‌برداري از فاز اول ضلع شرقي حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) تأكيد كرد و گفت: پروژه‌هاي زيادي در اطراف حرم مطهر در حال اجرا هستند كه با بهره برداري از آنها مي‌توان گام هاي سترگي در ارتقاء جايگاه شهر عش آل محمد(ص) برداشت.

وی بهره گيري از تخصص و تجربه كارشناسان ترافيك و معماري شهري و اسلامي در پيشبرد اين پروژه‌ها را بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: در اين زمينه از كارشناسان خبره و باسابقه اجرايي بالا در زمينه شهرسازي مدد خواهيم جست.

استاندار قم با اشاره به جايگاه خاص استان قم بر جنبه فرهنگي آن تاكيد و اضافه كرد: مي‌بايستي در تعريف پروژه‌هاي عمراني اين مسئله در اولويت اول باشد.

حجت الاسلام صالحي منش در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه يكي از دلائل مهم ترافيك محدوده حرم مطهر نيازهاي روزمره مردم است، گفت: مي بايستي تا حد امكان نيازهاي غير زيارتي مردم شريف استان را از حريم حرم دور كنيم تا بخشي از مشكلات ترافيكي مرتفع گردد.

وی با اشاره به اينكه در سال گذشته بيش از نيمي از زائران حرم كريمه اهل بيت(ع) از مجاورين و ساكنان شهر مقدس قم بوده‌اند، تصريح كرد: در امر دسترسي زائران قمي به حرم مطهر تسهيل شود.

استاندار قم احداث پاركينگ‌هاي طبقاتي در اطراف حرم مطهر را در راستاي تسهيل رفت و آمد زائران بسيار مهم برشمرد و خواستار احداث پاركينگ‌هاي با ظرفيت بالا در تمامي نقاط شد.

اهتمام بر حفظ اصل صداقت و ارتباط صميمانه با مردم

استاندار قم در همايش مديران روابط عمومي ادارات استان بر اهتمام به حفظ اصل صداقت و ارتباط صميمانه با مردم تأكيد كرد.

حجت الاسلام والمسلمين محمد صادق صالحي منش در همايش مديران روابط عمومي ادارات استان قم ضمن تبريك سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم و دهه مبارك فجر آفرنيش انسان را قرين با ارتباط با هم نوع دانست.

وی گفت: خداوند از بدو خلقت، انسان را موجودي اجتماعي آفريد و اولين رسول او حضرت آدم نيز اولين كسي بود كه كار مقدس روابط عمومي و دعوت مردم به سوي خوبي‌ها را انجام داد.

استاندار قم با بيان اينكه پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي نيز كار روابط عمومي به مسير الهي هدايت شده است، گفت: رهبر كبير انقلاب و حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي در عمده سخنراني‌هايشان بر برجسته نمودن خدمات موثر مسئولان دلسوز نظام تاكيد نموده‌اند.

وي مديران روابط عمومي را مجاهدان خط مقدم ادارات استان خواند و موفقيت سازمان ها را مرهون اطلاع رساني جامع و دقيق روابط عمومي ها در برجسته نمودن خدمات انجام شده و آگاهي بخشي به مردم شريف استان دانست.

حجت الاسلام والمسلمين صالحي منش با اشاره به دشمني خصمانه ي مستكبران عليه ايران اسلامي و تلاش آنها در كم اهميت نشان دادن كارهاي انجام شده توسط مسئولين نظام گفت: اين روابط عمومي ها هستند كه مي‌توانند مقابل توطئه هاي دشمنان بايستند و البته اگر نقصان و كوتاهي نيز هست بايد صادقانه به مردم اطلاع داده شود.

استاندار قم افزود: دولت تدبير و اميد اهتمام خود را بر پاسداري از اصول اوليه ي انقلاب اسلامي و تئوري نظام بر پايه ي ولايت فقيه به رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي و توسعه و عمران كشور بر اساس برنامه هاي مدون و كارشناسي دارد و مديران روابط عمومي ها نيز مي بايستي ما را در اين امر ياري دهند.

وي با اشاره به رشد چشمگير فضاي مجازي در امر اطلاع رساني گفت: با فعاليت و كار جهادگونه و با صداقت و ارتباط صميمانه با مردم شريف استان مي توانيم با هياهوي دشمنان نظام در اين فضا مقابله نموده و بر آنها فائق آييم.