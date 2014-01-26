به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسين رياحي، بعد از ظهر يكشنبه در جلسه شوراي رفاه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد با اشاره به تجهيزات و امكانات رفاهي، فرهنگي و اداري هر يك از دستگاه‌ها اظهار داشت: در اولين فرصت همه ادارات نسبت به اعلام تجهيزات و امكانات خود به اداره كل اقدام كنند تا با توجه به امكانات موجود، يك ارزيابي كلي صورت گيرد و با هماهنگي بين دستگاهي، براي ارائه خدمات مفيد به جامعه هدف و قشر زحمتكش كارگران و خانواده هاي آنان، با برنامه ريزي دقيق، حركت نو و جديدي را ارائه دهيم.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد همچنين استفاده صحيح و بهينه از اموال اداري را مورد تاكيد قرار داد.

رياحي همچنين با اشاره به تعامل و همكاري بين سازماني تاكيد كرد: جلسات شوراي رفاه يكي از برنامه هاي مثبت و بسيار خوب اين وزارتخانه است كه آثار بسيار مثبت و ارزشمندي را نيز به صورت درون سازماني و برون سازماني براي همه همكاران و جامعه هدف بر جاي گذاشته است.

شوراي رفاه در تمامي شهرستان هاي استان يزد تشكيل مي شود

وي افزود: جلسات شوراي رفاه از اين پس نيز در شهرستان هاي استان و با محوريت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي تشكيل خواهد شد كه در اين راستا دو ويژگي ايجاد خواهد شد.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد بيان كرد: آشنايي همه همكاران در مجموعه ادارات تابعه و همچنين تعامل بيشتر بين دستگاهي و درون سازماني را دو ويژگي مهم برگزاري اين جلسات عنوان كرد و يادآور شد: نتيجه اين جلسات، ارائه خدمات بهتر و بيشتر و پاسخگويي مطلوب تر به جامعه هدف است كه رضايت هر چه بيشتر مردم و جامعه مخاطب را در پي خواهد داشت.

وي اظهار داشت: در حال حاضر همه ادارات در مجموعه تعاون، كار و رفاه اجتماعي داراي شعبه،‌ اداره و يا نمايندگي هستند و مي توانند بسياري از اهداف و برنامه هاي خود را از طريق شوراي رفاه مورد پيگيري و يا گسترش قرار دهند.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد تاكيد كرد: در حال حاضر همه ي ادارات و سازمان هاي تابعه وزارت تعاون، ‌كار و رفاه اجتماعي يك خانواده محسوب مي شوند و مي توانند در بسياري از موارد، امور مربوطه را به طور مشترك و با همكاري يكديگر انجام دهند و چنانچه هر يك از دستگاه ها در شهرستان ها با كمبود نيروي انساني مواجه هستند، از نيروي هاي موجود در ساير ادارات زيرمجموعه استفاده كنند.

رياحي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر كسب علم و دانش و سفارشاتي كه در اسلام در زمينه علم آموزي شده است، خاطرنشان كرد: در اين زمينه خوشبختانه،‌ فرصت ها و ظرفيت هاي بسيار خوبي وجود دارد كه مي توان با استفاده از اين ظرفيت ها، تهديدها را به فرصت تبديل كرد.

4 مركز علمي كاربردي ويژه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي در استان يزد فعاليت مي كنند

وي بيان داشت: در حال حاضر چهار مركز علمي كاربردي در 10 مجموعه تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد با 20 رشته تحصيلي مختلف وجود دارد.

رياحي يادآور شد: در اين مراكز با بهترين امكانات و با استفاده از مجرب ترين اساتيد، رشته هاي مختلف از مقاطع فوق ديپلم تا فوق ليسانس تدريس مي شود و به زودي، راه اندازي مقطع دكتري را نيز پيگيري خواهيم كرد و اميدواريم سهم استان يزد در اين زمينه محقق شود.

اين مسئول اظهار داشت : با وجود اين مراكز، همه ما به عنوان مديران يك مجموعه و يك خانواده بايد با همكاري هم، زمينه هاي فراگيري علم و دانش ويژه كارمندان اين مجموعه را فراهم كنيم تا با تسهيل شرايط تحصيل در اين مراكز دانشگاهي، همه همكاران به مقاطع بالاتر ارتقا پيدا كنند.

وي تاكيد كرد: اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي از جمله اداراتي است كه بيش از 45 درصد از فعاليت هاي استان را بر عهده دارد و بايد از بهترين همكاران با تحصيلات بالا و فرهنگ غني بهره مند شود و با توجه به امكانات موجود در همه زمينه ها، پاسخگوي ارباب رجوع بوده و اقدامات بسيار خوبي در جهت توسعه، پيشرفت و ارتقا استان يزد با همكاري اين مجموعه صورت گيرد.