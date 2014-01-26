به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی عصر یکشنبه در دیدار کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل وهیأت همراهش گفت: تمام سیاستهای نظام جمهوری اسلامی بر پایه اندیشه امام خمینی (ره) استوار است و اگر بخواهیم تمام اندیشه اجتماعی ایشان را بیان کنیم، در یک جمله خلاصه میشود؛ این که کوشش کنیم در روابط اجتماعی و بینالمللی ظلم نکنیم و ظلم را نپذیریم.
نوه امام خمینی (ره) همچنین تاکید کرد: حاکمان باید طوری رفتار کنند که ظلم نکنند و مردم نیز عادت نکنند ظلم را بپذیرند.
او ادامه داد: اگر این دو گزاره در جهان جامه عمل بپوشاند و توسط تمام صلح خواهان دنیا دنبال شود، تمام مشکلات جهان امروز ما حل میشود و بیشک با دنیای بهتری روبهرو خواهیم بود.
یادگار امام اضافه کرد: جا دارد همه با هم در راستای نیل به صلح تلاش کنیم؛ کوششی که توسط همه صلحطلبان دنبال شده و متاسفانه کمتر جامه عمل پوشیده است.
سیدعلی خمینی با یادآوری تلاشهای مرحوم نلسون ماندلا، از تلاشهای آن فقید در بسط و گسترش صلح در دنیا آرزو کرد که جهان پیش رو، جهانی آرام تر و همسو با صلح باشد و گزینه نظامی روی هیچ میزی نباشد.
بر اساس این گزارش، در ادامه این دیدار کوفی عنان با ابراز خوشحالی از حضور در ایران، حضور در مرقد امام و دیدار با نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را از افتخارات خود عنوان کرد و گفت: هیأتی که همراه من آمده اند، صلحطلبانی از سراسر جهان هستند و تلاش دارند صلح را در دنیا پایدارتر کنند.
رییسجمهور پیشین فنلاند، رییسجمهور پیشین مکزیک و اسقف اعظم کیپ تاون، دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد را در این مراسم همراهی میکردند.
همچنین تعدادی از معاونان و مسئولان وزارت امور خارجه کشورمان در این دیدار حضور داشتند.
در دیدار کوفی عنان و هیات متنفذین؛
سیدعلی خمینی: به امید روزی که گزینه نظامی روی هیچ میزی نباشد
نوه امام خمینی (ره)در دیدار با دبیرکل پیشین سازمان ملل با یادآوری تلاشهای مرحوم نلسون ماندلا در بسط و گسترش صلح در دنیا آرزو کرد که جهان پیش رو، جهانی آرام تر و همسو با صلح باشد و گزینه نظامی روی هیچ میزی نباشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی عصر یکشنبه در دیدار کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل وهیأت همراهش گفت: تمام سیاستهای نظام جمهوری اسلامی بر پایه اندیشه امام خمینی (ره) استوار است و اگر بخواهیم تمام اندیشه اجتماعی ایشان را بیان کنیم، در یک جمله خلاصه میشود؛ این که کوشش کنیم در روابط اجتماعی و بینالمللی ظلم نکنیم و ظلم را نپذیریم.
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