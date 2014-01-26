جرایم با اقدامات انتظامی قابل پیشگیری نیستند/ جشنواره عفو و گذشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز علیزاده عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی جشنواره عفو و گذشت با بیان اینکه حوزه پیشگیری از وقوع جرم حوزه ای بین بخشی بوده و هیچ نهادی به تنهایی و بدون کمک سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی در این حوزه توفیق حاصل نمی کند، افزود: با با وجود این موضوع فعالیتهای بین بخشی با وجود پیش بینیهای قانونی منتهی به هم افزایی نمی شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه اکثر نهادهای متولی بویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی و اجرای وظایف قانونی خود استنکاف می کنند، اظهار داشت: در این راستا شاهد افزایش وقوع انواع جرایم و انحرافات در جامعه از جمله خشونت، اعتیاد، جرایم سایبری، طلاق و ... هستیم.

معاون فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی ضمن تاکید بر اینکه نهادهای متولی باید با خودداری از موازی کاری با مدیریت و مرکزیت دادگستری در جهت پیشگیری از وقوع جرایم همکاری کنند، ادامه داد: اجرای مصوبات کارگروههای پیشگیری که در چارچوب قانون و وظایف نهادها تدوین شده باید در حد قابل قبول اجرایی شوند.

علیزاده با اشاره به افزایش میزان وقوع جرایم و انحرافان شامل خشونتهای خانوادگی، ضرب و جرح فیزیکی عمدی و کلامی، تحقیر، توهین، افترا، انواع مزاحمت، اعتیاد و طلاق و ... در سطح استان طی سالهای اخیر، اعلام کرد: این جرایم ریشه ها فرهنگی و اجتماعی داشته و با اقدامات انتظامی قابل پیشگیری نیستند.

وی از اجری طرحهای پیشگیری قضایی برا اتخاذ راهکارهایی برای کاهش میزان ورودی پرونده ها به دادگستری، کاهش جمعیت کیفری زندانها و تسریع در رسیدگی های قضایی خبر داد و گفت: پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی که عمده ترین ریشه های جرایم هستند، نیز مورد توجه ویژه دستگاه قضا قرار گرفته است.

وی پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی را حوزه خیلی گسترده و جامعه مدار و رشد مدار دانست و عنوان کرد: در این راستا همه آحاد جامعه بعنوان جامعه هدف بوده و با رشد افراد راهکارای پیشگیری نیز ارائه می شود تا افراد بعنوان انسانی بالغ ضمن آشنایی با ارزشها و هنجار با احترام به آنها در جامعه رفتار کند.

معاون فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی نبود آمار دقیق از جرایم به وقوع پیوسته از جمله جرایم جنایی را یکی از مشکلات حوزه پیشگیری از وقوع جرم دانست و با انتقاد از این موضوع، افزود: تا زمانی که این آمار بطور دقیق استخراج و ارائه نشود نمی توان انتظار شفاف شدن وضعیت حوزه وقوع جرم و علل و عوامل آن را داشت.

علیزاده با ابراز تاسف از اینکه در ایران هنوز راه درازی برای تولید آمار دقیق و واقعی جنایی پیش رو داریم، ادامه داد: با وجود اینکه برخی نهادها طی سالهای اخیر به استخراج این امار مبادرت کرده ولی با توجه به رقم سیاه و خاکستری جرم، همیشه این آمار قابل اتکا نبوده ولی برای توصیف حداقلی وضع موجود ضروری است.

وی با اشاره به اینکه جرم پدیده ای پیچیده و علل مختلفی در وقوع ان تاثیر گذار است، یاداور شد: بدون همکاری مردم نیز برنامه های پیشگیری موثر نبوده که باید در جهت ارتقا آگاهی و دانش حقوقی و راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم اقدام شود.

معاون فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی یکی از مزایای عفو گذشت در جامعه اسلامی را افزایش انسجام و وحدت اجتماعی دانست و اعلام کرد: با توجه به جایگاه والای عفو و گذشت در جامعه اسلامی جشنواره ملی عفو گذشت آذرماه سال آینده در ارومیه در دو بخش نوجوانان و بزرگسالان در زمینه های علمی، فرهنگی، هنری و ادبی برگزار می شود.

علیزاده ترویج و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و فداکاری و گذشت، بیان رابطه عمیق و معنوی عفو گذشت و آثار آن، ضبط و ثبت تاریخ عفو گذشت در بین امت اسلام و تعمیق و انتقال فرهنگ عفو گذشت به نسل ها را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

رهایی 6 زندانی محکوم به اعدام در ارومیه از دار مجازات

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه نیز در این جلسه با بیان اینکه شش نفر از محکومان به قصاص در این شهرستان در سال جاری با تلاش های صورت گرفته از دار مجازات رهایی یافته اند، افزود: ر صورتی که عفو و گذشت در خصوص چشم پوشی از برخی خطاهای انسان ها افزایش یابد، وحدت و همدلی مردم افزایش یافته و نشاط و صفا و صمیمیت در جامعه افزایش می یابد.

مصطفی حبیبی با اشاره به اینکه سالانه 12 میلیون پرونده وارد دستگاه قضای کشور می شوند که باید این روند به طور جدی تغییر یابد، ادامه داد: در گذشته ریش سفیدان در حل و فصل اختلافات محلات و خانواده نقش اساسی داشته ولی مروزه مردم برای هر چیز کوچک و ناچیزی به کلانتری ها مراجعه و تشکیل پرونده می دهند که این به دلیل کمرنگ شدن فرهنگ عفو و گذشت در جامعه است.