کلنگ زنی سد دالکی در هفته جاری/ ارتقای تقسیمات کشوری نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری یکشنبه شب در نشست با اعضای شوراهای اسلامی شهرستان دشتستان اظهار داشت: ما تلاش خود را برای اختصاص اعتبارات به شهرهای استان میکنیم ولی شوراهای اسلامی و شهرداری ها نیز باید تلاش کنند تا اعتبارات بیشتری را جذب کنند.

وی ادامه داد: خواسته های شوراهای اسلامی شهرها منطقی است و ما نیز حمایت های لازم را برای وصول این حق خواهیم داشت و باید همه موارد مربوط به آلایندگی ها فهرست شود تا رسیدگی کنیم.

استاندار بوشهر در ارتباط با وضع سد دالکی در شهرستان دشتستان نیز بیان داشت: تلاش های بسیار زیادی در این راستا صورت گرفته است و عملیات اجرایی این سد از پنجشنبه هفته جاری آغاز خواهد شد و کار را شروع می کنیم.

وی به محدودیت های دولت در ارتباط با اختصاص اعتبارات به شوراها و شهرها اشاره کرد و افزود: شما تلاش خود را انجام دهید و ما هم در حد وسع دولت تلاش می کنیم تا بتوانیم اعتبارات مورد نیاز را اختصاص دهیم.

ارتقای تقسیمات کشوری نداریم

سالاری در ارتباط با برخی از خواسته های شوراهای اسلامی شهر برای ارتقای این شهرها در تقسیمات کشوری، اضافه کرد: قانون تقسیمات کشوری به صورت لایحه به دولت ارائه شده است و باید به مجلس برود و تا زمان نهایی شدن این قانون، دولت بنا ندارد تغییری در تقسیمات کشوری بدهند.

وی تصریح کرد: وزیر کشور نیز تاکید کرده اند که تا کار کارشناسی صورت نگرفته است اقدامی برای ارتقای تقسیمات کشوری و تغییر در آن صورت نگیرد.

استاندار بوشهر بیان داشت: در تبدیل برخی روستاها به شهر زیاده روی کرده ایم و برای اختصاص امکانات به یک نقطه نیازی نیست که حتما از روستا به شهر ارتقا یابد و می توان در همان شرایط امکانات را ایجاد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت و جایگاه شوراها اشاره کرد و بیان داشت: شوراها نقطه اتصال مردم و مسئولان هستند و باید این ارتباط را به خوبی ایجاد کنند.