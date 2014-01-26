دوچرخه سواران حامی محیط زیست وارد رودسر شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد علی علایی که به همراه همسر خود با شعار محیط زیست عاری از زباله در تاریخ 29 دی ماه سال جاری همزمان با آغاز هفته هوای پاک از آستارا با دوچرخه حرکت کرده اند عصر یکشنبه به رودسر رسیدند.

وی اظهارداشت: هدف از این کار ترویج فرهنگ بازیافت زباله و محیط زیست عاری از زباله است و در این راستا طی مدت یک ماه از آستارا تا گرگان را رکاب خواهیم زد.

علایی گفت: به دلیل اینکه سه استان گیلان، مازندران و گلستان از استان های زیبا و مسافرپذیر هستند متاسفانه حجم تولید زباله از سوی ساکنان و مسافران در این سه استان بیش از استانهای دیگر است که در طول مسیر ضمن عکسبرداری از زباله های موجود ، با مطرح کردن مشکل آلودگی محیط زیست ناشی از وجود زباله با همکاری مردم و مسئولان و با توجه به شرایط موجود بهترین راه حل را جهت کاهش زباله و جمع آوری آن از محیط زیست پیدا می کنیم.

وی ادامه داد: در مسیر شهرهای بین راه برای دانش آموزان در مدارس نیز نمایش فیلم و انیمیشن با موضوعات محیط زیست عاری از زباله را به اجرا در می آوریم تا زمینه آموزش آنها از همان سنین کودکی فراهم شود.