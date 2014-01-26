به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی هوایی ارتش، امیر خلبان حسن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش در دومین همایش سراسری واحدهای امر به معروف و نهی از منکر نهاجا که با حضور فرماندهان و مسئولان ارشد این نیرو در هتل نهاجا برگزار شد، ضمن تبریک ایام الله 19 بهمن و دهه فجر گفت: خطر گروه های تکفیری همه ما را تهدید می کند، باید توجه کنیم که امر به معروف را برای اصلاح جامعه و نهی از منکر را برای اصلاح بی خردان به کار بگیریم.



وی افزود: زبان، دست و قلب 3 ابزار مهم برای آمر به معروف و ناهی از منکر است که هیچگاه نباید آنها را از دست بدهیم و از هر 3 این ابزار برای امر به معروف و نهی از منکر بهره بگیریم.



امیر شاه صفی خاطرنشان کرد: برخی جزییات در امر به معروف بسیار مهم است که نباید هیچگاه آن را از یاد ببریم. باید امر به معروف را در کلاممان رعایت کنیم و بدانیم که برخی از مصیبت ها نیز به واسطه اعمال خود ما نازل می شود.



فرمانده نیروی هوایی ارتش تصریح کرد: مشکل اصلی ما این است که هنوز خودمان به آمادگی واقعی برای امر به معروف و نهی از منکر نرسیده ایم و از خودمان نپرسیده ایم که ما کجای این جریان قرار داریم.



وی همچنین اذعان داشت: آمر به معروف باید توجه داشته باشد که خودش از انجام کار بد و ناپسند خودداری کند و بعد سعی در اصلاح دیگران داشته باشد و اگر شخص آمر به معروف خودش عامل نباشد امکان به تباهی کشیده شدن تمامی امور وجود دارد.



بنا بر این گزارش، در ادامه حجت الاسلام ولی الله صبری رییس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا با اشاره به اهداف برگزاری چنین همایش هایی گفت: هدف ما از برگزاری این جلسات رسیدگی به نکات آموزشی و کارگاهی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر بوده است.



وی افزود: خوشبختانه طبق بررسی های ما و اطلاعات رسیده، نیروی هوایی ارتش در خصوص ساماندهی امر به معروف نهی ازمنکر پیشتاز بوده و درواقع در میان اولین سازمان هایی است که برای این امر برنامه ریزی داتشه است.



رییس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا با اشاره به فرارسیدن 19 بهمن و دهه فجر نیز گفت: روز 19 بهمن در جای خود یک مصداق امر به معروف است زیرا این اقدام در تاریخ اثر داشته و ثبت شده است و حرکت فرزندان مردم در نیروی هوایی موجب تسریع در انقلاب و دلگرمی کل جامعه شد.



صبری در پایان صحبت هایش در خصوص لزوم انجام امر به معروف در جامعه گفت: بدون توجه به این که افراد به امر به معروف تان اهمیت می دهند این فعل را انجام دهید و به نتایج آن توجه نکنید؛ کمترین سود این کار این است که در عاقبت رستگار و رو سفید خواهید شد، ضمن اینکه تکلیف را نیز انجام داده اید.



حجت الاسلام بهشتی نیز در ادامه این همایش با اشاره به سخن امام حسن در خصوص امر به معروف و نهی از منکر گفت: امام حسین (ع) فرموده اند که حرکت من برای امر به معروف و نهی از منکر بوده است و به این دلیل است که ما باید بازشناسی کنیم رفتار خود را در خصوص امر به معروف و نهی از منکر.



وی همچنین با اشاره به حدیث دیگری از امام حسین(ع)در خصوص موارد مورد نیاز شخصی که امر به معروف می کند، گفت: آمر به معرف باید بداند اگر آگاهی از انجام کار درست را ندارد، امر به معروف بر او واجب نیست. یا در نمونه دیگری باید توجه کنیم امر به معروف بخاطر نفس مان نباشد و مسائل خصوصی را نیز وارد امر به معروف نکنیم.



بهشتی در تشریح مواردی دیگر از مواد مورد نیاز آمر به معروف گفت: باید توجه کنیم تا در امر به معروف دلسوز باشیم و گاهی هم با منع نکرد افراد موجب شرم شخص شویم. داشتن ظرافت در کلام و ادبیات خوش برای هدایت فرد خطا کار نیز از مهمترین موارد مورد نیاز برای انجام امر به معروف است.



وی در پایان صحبت هایش نیز خاظر نشان کرد: در امر به معروف نباید تعصب به خرج بدهیم و با جرات و استقامت پای کار بمانیم و برای منافع خودمان خشمگین نشویم و تنها منافع عمومی را بر منافع شخصی، گروهی و حزبی ترجیح دهیم.