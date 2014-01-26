به گزارش خبرنگار مهر، منصور مولایی پور ظهر یکشنبه در نشستی خبری در رشت با بیان اینکه توسعه همه‌ جانبه کشور و گیلان در گروی جذب سرمایه‌ های کلان خارجی است، افزود: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در راستای تسهیل فرایند صدور مجوز به سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقدام‌ هایی انجام داده و در مدت 10 روز به درخواست سرمابه گذاران پاسخ می دهد.

وی با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته 15 موافقت ‌نامه با سرمایه‌ گذاران به امضا رسیده است، اظهار داشت: همچنین در این مدت برای سرمایه‌ گذاران خارجی که قصد فعالیت در گیلان را دارند شش مجوز صادر شده است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گیلان ادامه داد: نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر ضمن مشارکت سرمایه گذاران خارجی با سرمایه ای افزون بر 600 میلیون دلار در حال ساخت دست بوده که هم‌ اکنون 212 میلیون دلار برای آن هزینه شده و برای توسعه و گسترش این نیروگاه نیز 400 میلیون دلار دیگر نیاز است.

وی وجود تحریم ‌های اعمالی از سوی کشورهای غربی را در جذب منابع خارجی تأثیرگذار دانست و گفت: با بهبود روابط بین ‌الملل امور بانکی نیز با کمترین هزینه انجام می ‌شود.

مولایی پور با اظهار امیدواری درباره ایجاد شرایط مساعد در نقل و انتقالات پولی با سایر کشورهای جهان افزود: بسترسازی مناسب برای جذب منابع سرمایه‌ گذاران خارجی از رویکردهای مهم مرکز خدمات سرمایه گذاری گیلان است.

وی با بیان این که در راستای جذب منابع خارجی اتاق مجازی در این مرکز راه ‌اندازی شده است،اظهار داشت: بازار سرمایه گذاری خارجی نیز در پایگاه الکترونیکی مرکز خدمات سرمایه گذاری گیلان تعبیه شده تا در راستای آن بتوان بالاترین سودآوری همراه با اشتغالزایی را به دست آورد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گیلان با اشاره به اینکه مرکز خدمات سرمایه گذاری گیلان به دنبال تخصصی کردن امور و خدمات ارائه شده به سرمایه‌ گذاران است، ادامه داد: ایران از نظر فضای کسب و کار در میان 184 کشور جهان جایگاه 152 را در سال 2013 از آن خود کرده است.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به رفاه هشت درصدی، کشور با کمبود سرمایه روبروست، گفت: با جذب سرمایه گذار خارجی تکنولوژی ‌های روز جهانی را نیز می‌ توان به کشور وارد کرد.

مولایی پور افزود: سرمایه گذاری خارجی مکمل سرمایه گذاری داخلی است بر این اساس باید براساس قوانین سرمایه‌ های خارجی را در راستای گسترش سرمایه‌ گذاری در کشور جذب کرد.

وی استفاده از ظرفیت‌ های دریای خزر را عاملی مهم در توسعه استان و کشور دانست و اظهار داشت: استفاده از این مزیت‌ ها می تواند صنعت توریسم، حمل ‌و نقل و سایر صنایع را در کشور گسترش دهد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گیلان استفاده از حمل‌ و نقل دریایی را در کاهش هزینه ها مؤثر دانست و یادآور شد: هزینه حمل ‌و نقل دریایی یک سی و هفتم هزینه حمل‌ و نقل جاده ‌ای را دارد بر این اساس توجه به مزیت‌ های دریا باید در اولویت برنامه ‌های مسئولان استان در تحقق توسعه پایدار باشد.