درآمدهای عوارض عمومی در بودجه 93 شهرداری رشت شفاف نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی چناری در بیست و نهمین جلسه شورای شهر رشت که عصر یکشنبه در عمارت شورا برگزار شد، افزود: شهرداری رشت باید به جای اتکا به درآمدهای ناشی ساخت‌ و ساز درآمد پایدار را در دستور کار خود قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه 93 ارائه شده از سوی شهرداری رشت مسائلی به چشم می‌خورد، اظهار داشت: در این لایحه عوارض ساختمانی نسبت به سال 92 افزایش چشمگیری داشته که باید موانع آن رفع شود.

رئیس شورای شهر اسلامی کلان شهر رشت ادامه داد: شهردار رشت در لایحه بودجه سال 93 ممیزی املاک و عوارض نوسازی را مورد تأکید قرار داده است که در صورت اجرای آن نتایج مورد نظر در سال 94 حاصل خواهد شد.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای این مبحث باید با روش‌ های قانونی مردم را به مشارکت در اجرای هرچه بهتر آن متقاعد کرد، گفت: در بخش هزینه کرد بودجه ارائه شده‌ باید پروژه‌ های اولویت دار مشخص شود.

جمشیدی چناری طرح ساماندهی روان‌ آب‌ های سطحی شهر رشت را از مهمترین برنامه‌ های شهرداری دانست و افزود: با مشخص شدن پیمانکار برای اجرای این طرح بزرگ تا پایان سال 93 معضل آب‌ گرفتگی معابر سطح شهر رفع خواهد شد.

وی درباره نهضت آسفالت در رشت اظهار داشت: تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح مهمترین چالش شورای شهر است که در برآورد اولیه 30 تا 80 میلیارد تومان هزینه برای آن نیاز است.

رئیس شورای کلانشهر رشت ساماندهی ورودی شهر، تکمیل ساختمان شهرداری در میدان گیل و انجام زیباسازی در سال آینده را از برنامه ‌های اولویت دار شهرداری و شورای شهر عنوان کرد.